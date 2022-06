Atendimentos nos postos do Sine Manaus estarão suspensos nesta sexta-feira (10)

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Norte, estarão suspensos excepcionalmente nesta sexta-feira (10).

As atividades retornam na próxima segunda-feira (13). Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos de forma presencial, portando os documentos pessoais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, das 8h às 17h.

