“Meu compromisso com o senhor está firmado”, diz Wilson Lima a David Almeida

Manaus (AM) – O Governador Wilson Lima (União Brasil) e o Prefeito David Almeida (Avante) estiveram mais uma vez reunidos para a realização de uma ação conjunta, desta vez, durante o lançamento do programa “Asfalta Manaus”, na manhã desta quinta-feira (28). A união entre os representantes, aumenta a especulação de uma possível junção partidária de chapas para as eleições deste ano.

Durante o evento, o governador destacou a importância da união entre eles e afirmou querer a união com David Almeida “para que a gente possa continuar governando o Estado do Amazonas”, disse.

“Meu compromisso com o senhor está firmado. Eu não tenho mimimi, nem conversa, não. Tudo o que eu assumi, eu vou cumprir, meu irmão. Vou cumprir! Conte comigo”, afirmou Wilson Lima.

O ato de aparição pública, pode fortalecer a possível junção para a chapa que irá concorrer durante as eleições para governo deste ano. Um dos principais nomes apontados para ser o indicado por David Almeida, é o do ex-dirigente da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis (Avante).

“David, a parceria que eu faço com você e os compromissos que eu assumo eles não são por conveniência não, meu irmão”, disse, elogiando David: “Eu vejo seu trabalho, seu esforço, a sua dedicação”, salientou Wilson.

No decorrer do evento, prefeito e governador chegaram juntos em um micro-ônibus, posaram para fotos com eleitores, concederam entrevista juntos e, ao fim do evento, em uma das máquinas que estavam em exposição.

