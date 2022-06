“David Almeida quer alguém que tenha as suas mesmas convicções”, diz Chico Preto sobre pré-candidatura

Manaus (AM) – O pré-candidato ao Senado Federal, Chico Preto (Avante), em entrevista para um site de notícias, na manhã desta sexta-feira (10), desmente os boatos sobre a não candidatura pela legenda do prefeito de Manaus, David Almeida. O ex-deputado garante que segue ao lado e com apoio preferencial do chefe do Executivo.

Chico Preto ainda fala que Manaus entendeu que precisa de representantes novos e experientes.

“O Amazonas olha para Manaus e vê os resultados que David está trazendo. David não quer no senado alguém diferente de seu espírito comprometido por Manaus e o Amazonas. O jogo está sendo jogado. Se depender do nosso partido, o Amazonas vai seguir avante no Senado”, disse.

De acordo com as especulações de bastidores, o Avante poderá ter mais um pré-candidato ao Senado, junto ao Chico Preto que vem crescendo na pesquisa eleitoral.

“O certo é que estou pronto, formação, experiência e diferente de outros pré-candidatos, tenho uma trajetória limpa e honrada. Fazendo essa comparação que o Avante entende que deve me lançar para a disputa. No entanto, quem define é o povo. Não importa quantas candidaturas existam. Importa o que os amazonenses irão dizer no dia da eleição”, argumentou.

Ao ser questionado quanto ao compromisso do partido com Chico Preto, reafirmou que David Almeida defende a sua candidatura.

“Estamos em uma composição ampla e que certamente sairá vencedora. E se pudermos defender mais de uma candidatura ao senado, isso só fortalecerá ainda mais esse nosso objetivo”, finalizou.

