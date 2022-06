Daniela Araújo lança single “Promessas” e anuncia novo EP

A cantora e compositora Daniela Araújo lança o single “Promessas” com a participação especial do cantor Jessé Aguiar.

A música, uma versão de “Promises”, do grupo de louvor texano Maverick City Music, fala sobre a fidelidade de Deus em Suas promessas e o quanto Ele, apesar das tempestades e dos ventos que possam soprar, permanece fiel.

“Esta música é linda e a versão deu-lhe ainda mais beleza e força. Eu ainda não havia gravado versões, mas como acompanho o Maverick desde o começo da pandemia com esse álbum e com muitas músicas que eu amo, sugeri que a gravássemos. A Todah conseguiu a autorização e pensamos em gravar com o Jessé, que é da casa e tem uma voz maravilhosa! E o trabalho ficou lindo”, compartilha Daniela.

A gravação foi no Palacete Rosa, no Ipiranga, em São Paulo, um casarão histórico tombado em 1991. Daniela diz que está muito feliz porque, a partir deste single, eles determinaram toda a identidade visual do seu primeiro EP, que também será lançado pela Todah ainda neste ano e gravado no mesmo local.

Ela explica que ainda não definiram o título do EP, mas que serão entre cinco e seis faixas de canções autorais. Ela adianta dizendo que o projeto vai ter mais uma participação especial.

“Ainda não revelarei o nome, mas é um cantor que, embora não seja do segmento gospel, tem toda a família de pastores e pessoas cristãs. Ele tem um testemunho muito forte e bonito, que se identifica muito com a minha história.”

Sobre este novo ciclo em sua vida e carreira, Daniela diz que já estava querendo conversar com a Todah, pois observava o trabalho diferenciado que eles estavam fazendo “com novos artistas e com artistas de renome, como Davi Sacer; também no digital e nas igrejas. Isso me chamou bastante atenção, porque eles trabalham de forma muito inovadora, e eu queria muito ter essas características nos meus trabalhos. Estou muito feliz porque essa parceria deu certo e já está dando frutos. Agradeço a Deus e à Todah pela oportunidade de trabalhar com eles, pessoas que entendem esta nova fase que estou vivendo na música e com minha família. Estou grávida do meu segundo filho, o primeiro é o Lucas, e quero testemunhar tudo que Deus está fazendo na minha vida por meio das minhas músicas.”

Giovanni Mandelli, um dos sócios da Todah, diz que “Promessas”, primeiro trabalho com a Daniela Araújo, “é o start para novos projetos, que, com certeza, terão o mesmo sucesso. Ela é uma cantora de muito talento e temos muitos planos para o futuro neste formato da Todah Network”.

“Quero agradecer a todos que estão ouvindo as minhas novas músicas. Que vocês sejam abençoados pelo que Deus está fazendo na minha vida e que pode fazer na vida de toda pessoa que abra o coração para Ele. Um dia, pensei que seria impossível viver o que estou vivendo hoje, uma família restaurada e feliz, ter meu ministério sendo restaurado e viver fazendo aquilo que eu amo. Pode acreditar que Deus tem plano para sua vida e quer o melhor para você. Ele quer que sejamos felizes e realizados, mas precisamos ter fé e acreditar. Precisamos nos dispor para que Deus possa, de fato, nos transformar, para vivermos as Suas ‘Promessas’. Que Deus abençoe a todos!”, finalizou Daniela Araújo.

Assista ao videoclipe “Promessas” no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dpM3-PWIYLM

