Deputada Alessandra Campêlo exalta inauguração do Prato Cheio em Lábrea

Lábrea (AM) – Em passagem por Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) na última terça-feira (14), a deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) exaltou a inauguração de mais uma unidade do programa Prato Cheio no interior. Na modalidade cozinha popular, Lábrea foi o 15º município a receber o programa social que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

A cozinha vai servir 400 litros de sopa por dia, de segunda a sábado, de forma gratuita. O cardápio é preparado por nutricionistas e varia de acordo com o dia da semana.

“Esse é o resultado da parceria entre o Governo do Estado e prefeitura de Lábrea. O governador Wilson Lima e o prefeito Gean Barros se preocupam e tem um carinho imenso pelo povo, então o resultado não podia ser diferente”, disse Alessandra.

A deputada enfatizou a importância do programa num momento em que a fome atinge 33 milhões de brasileiros, e principalmente as mulheres que chefiam as famílias.

“Essa cozinha vai garantir a alimentação de muitas famílias, principalmente aquelas chefiadas por mulheres. Nesse momento, vemos uma das consequências da pandemia, que é a insegurança alimentar de tantas famílias. Com o Prato Cheio, o Governo do Amazonas estende seu braço e garante a comida na mesa de quem mais precisa”, afirmou Alessandra em seu discurso em Lábrea.

Contribuição



O Prato Cheio foi criado durante a gestão de Alessandra à frente da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), e é um programa administrado em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam).

O programa Prato Cheio é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1 real, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro do alimento de segunda-feira a sábado, também das 11h às 13h.

*Com informações da assessoria

