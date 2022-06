Homem é assassinado a tiros por criminoso encapuzado no São Jorge

Manaus (AM) – O homem identificado como Maicon Gomes dos Santos, de 32 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta quarta-feira (15), enquanto caminhava na rua Lourenço, no beco do Pedrinho, bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. Este foi o segundo homicídio registrado na capital em menos de 1 hora. Minutos antes, um barbeiro foi executado em uma rua do bairro Compensa, também na Zona Oeste da cidade.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policias militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a vítima estava caminhando pela rua e foi surpreendida por um homem encapuzado, que realizou vários disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com as informações, após a ação criminosa, o autor dos disparos fugiu. O homem foi morto com vários tiros pelo corpo.

Os policiais isolaram a área e iniciaram os procedimentos de investigação recolhendo as informações de testemunhas. Posteriormente, acionaram os órgãos competentes para elucidar o caso.

Devido às características do crime, a polícia não descarta execução por conta do tráfico de drogas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está à frente das investigações sobre o crime.

Familiares da vítima estiveram no local após saberem do fato. O corpo de Maicon foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e encaminhado para ser realizado o exame de necropsia.

