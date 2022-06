Barbeiro é executado por quarteto com 10 tiros no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um barbeiro identificado como Daniel Rodrigues Barroso, de 34 anos, foi executado com 10 tiros na tarde desta quarta-feira (15), na frente da barbearia em que trabalhava, na rua Plator, bairro Compensa II, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações de populares, alguns indivíduos estariam monitorando a barbearia desde as primeiras horas da tarde, para saber se Daniel trabalharia. Ao perceberem a chegada do barbeiro, ele foi chamado na frente do estabelecimento e ficou conversando com dois homens, que estavam de moto. Mais dois outros homens chegaram a pé no local e os quatro executaram Daniel com 10 tiros.

Após matar o barbeiro, os criminosos fugiram do local. A Polícia Militar (PMAM) foi acionada, fez buscas na área, mas não encontrou o quarteto.

Desespero

Familiares de Daniel Barroso compareceram na barbearia e se desesperaram ao constatar a morte do homem. Ainda de acordo com populares, Daniel era bem visto no lugar e, inclusive, lecionava aulas de futebol a crianças da rua.

“Era um rapaz muito simples, trabalhador e simpático com todos. Não causava problemas há ninguém. Não sabemos o porquê fizeram isso”, disse uma moradora que preferiu não ser identificada.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) também foi acionado, mas apenas constatou a morte do barbeiro. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e vai acionar câmeras de segurança para ajudar na identificação dos criminosos.

O corpo de Daniel Rodrigues Barroso foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

