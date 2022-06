Show de Nando Reis terá arrecadação de alimentos em prol dos ribeirinhos

Manaus (AM)- De volta a Manaus após 4 anos do último show, o cantor e compositor Nando Reis convoca os fãs para participarem de uma campanha em favor dos ribeirinhos atingidos pela cheia dos rios no Amazonas.

Os alimentos arrecadados serão doados para o projeto “Somos Ribeirinhos”, que ajuda a população do interior do Amazonas afetada pela enchente deste ano. O artista conheceu o projeto pelo Twitter e pede para que o público leve um quilo de alimento não perecível e entregue na portaria do evento.

“Alô, Manaus! O pessoal do projeto SOMOS estará recolhendo alimentos não-perecíveis no meu show dessa sexta para auxiliar a as famílias ribeirinhas atingidas pelas cheias deste ano. Se puder, colabore com essa iniciativa incrível. Vamos juntos nessa corrente de solidariedade!”, escreveu Nando Reis em resposta ao pedido do jornalista Mário Adolfo Filho.

O projeto

O projeto atende a comunidade Vila do Cuia, em Anamã, no interior do Amazonas. Segundo o missionário Max Dacampo, responsável pelo projeto, mais de 400 famílias vivem no local.

“O foco do nosso prejeto são as crianças ribeirinhas, mas o nosso projeto também atende as famílias dessas crianças com medicamentos, roupas e cestas básicas. Então, agora nesse período de cheia a gente tá focado em cesta básica, temos cadastradas hoje mais de 600 famílias que a gente já fez o levantamento que estão com grandes dificuldades”, disse o missionário

Ainda de acordo com o missionário, essas famílias vivem de plantação, hortas e criação de galinhas. “Com a cheia, tem muita família que não tem nem o que comer e não pode sair de casa”, completa Max.

Últimos ingressos

O último lote de ingressos já atingiu 80% das vendas. Quem ainda não adquiriu pode comprar os passaportes nos seguintes valores: pista R$ 125, arquibancada R$ 175, Frisa R$145 e Mezanino Budweiser Rockstar R$355.

Todos os ingressos são vendidos no valor de meia-entrada social e os valores são correspondentes para venda física e pagamento em dinheiro. Compras online, com cartão de crédito e parceladas, estarão sujeitas a taxas.

Os passaportes podem ser adquiridos nos pontos de vendas físicos das Óticas Diniz do Shopping Manauara, Grande Circular e Sumaúma Park Shopping. O Meet Cozinha Boêmia, situado na Rua Rio Mar, 58 – Vieiralves também é um ponto de físico. Os ingressos também estão disponíveis no site www.shopingressos.com

*Com informações da assessoria

