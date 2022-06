Banda Blue Birds comemora 55 anos com show em Manaus

Manaus (AM)- O Concerto Jovem Guarda Viva comemora os 55 anos da Banda Blue Birds, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, no Largo de São Sebastião a partir de 20h, desta sexta-feira (17).

Criada pelo empresário e idealizador Lúcio Hernani Cavalcanti, o percussionista e cantor João Bosco Calvacanti, o crooner José Chain Silva, contrabaixista José Dibo, os guitarristas Antônio Chauvin e Ananias Dantas Góes; e o baterista Irandir Monteiro de Souza, no dia 17 de junho de 1967, quando fizeram sua primeira apresentação na Sociedade Atlética Guarda de Aparecida (Saga), no bairro de mesmo nome, dos Padres Redentoristas.

A trajetória da Banda pautada no profissionalismo orientado pelo advogado Lúcio Cavalcanti, que, com conhecimento jurídico, pautou três aspectos: o social, econômico e cultural para todos os componentes como forma da formação integral.

Foram 182 músicos que passaram pela Banda. Desses 90% concluíram seus estudos no nível superior: advogados, médicos, engenheiros, professores, economistas, prefeito, deputado federal e os 10% seguiram carreiras de músicos profissionais nas diversas unidades militares: Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Marinho, esse é o lado social que a banda mantém até hoje na orientação dos seus componentes.

“Nossa carreira profissional nos dá um recorte de mais de 2.000 apresentações nos Estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, com orgulho de ter se apresentado em quase todos os munícipios do Amazonas, com isso nos torna talvez a banda com maior número de apresentações neste tempo em vários clubes, hotéis, cinemas, igrejas e residências particulares, cito alguns, Ideal Clube, Rio Negro Clube, Cheik Clube, Bancrevea Clube, União Esportiva Portuguesa, Constantinópolis, Oberon Clube, Barés Clube, Cine Vitória, Colônia Antônio Aleixo, onde realizamos as festas natalinas dos hansenianos por vários anos. Durante a construção do Tropical Hotel Manaus, fizemos várias apresentações para os trabalhadores contratados pelo engenheiro responsável Carvalho Leite que após sua inauguração ficamos nos apresentando por mais de 35 anos, até que seu fechamento”, diz a banda.

A banda goza da amizade e privilégio de fãs, autoridades, civis, militares, onde faziam as apresentações. Dentre elas, o governador coronel João Walter e militares do Exército onde realizaram o baile de 7 de setembro no Círculo Militar e da Aeronáutica com o Baile do Aviador na Base Aérea transferido depois para Tropical Hotel.

O profissionalismo é a grande marca da banda, nesses 55 anos. “Nunca faltamos um compromisso assumido sejam eles pagos ou gratuitos, onde com a nossa arte musical doamos aos mais necessitados o carinho, afeto e alegria, com isso tornando-nos mais humanos e preocupados com o próximo, ainda doamos a várias entidades filantrópicas toda renda das festas de aniversário”, acrescenta.

Atualmente a banda é composta de 15 músicos: Beto (guitarra Base), Neil Armstrong (guitarra Solo), Bernardo Lameiras (contrabaixo), Chico Carlos (bateria), Tiozinho Solano (teclado), Isabela Varjão, Luciana, Juliana e agora com a mais nova componente Beatriz Alves filha da Luciana e Bisneta do grande Oscarino Varjão – Peteleco, que fez sua última apresentação em público nos 50 anos da Banda, Jecima Souza (cantor), um naipe de sopro completo Jorge Ricardo (trompete), Renan Ramos (trompete), Rogério Moreiras (sax-tenor), Jonacir Barros (sax-alto) e nosso convidados especiais cantores Felício e seu piano, e o guitarrista solo Wandler Cunha.

A Banda está escrevendo um livro que conta a trajetória com fotos, documentos, recorte de jornais de 1967.

