James Rios lança novo EP e clipe com participações especiais

Manaus (AM)- Artista amazonense James Rios ferve em produção musical e brinda seu público com um novo EP chamado Boomerang e, ainda, um clipe super especial da toada de Emerson Maia Pura Harmonia.

A versão de boi-bumbá têm participações de Márcia Siqueira e Tatiane Barros, ex-cunhã-poranga do Boi Garantido.

O EP Boomerang reúne músicas foram compostas por grandes compositores de nossa região, como Jander Rios, Sandalo Melo, Mariozinho, Albert e outros.

“Estou muito feliz por mais uma conquista. Fui premiado no Edital Amazonas Criativo. Gratidão meu Deus. Comigo mais uma vez meu produtor musical Ney Ferreira. Agradeço a todos que fizeram parte deste projeto direta ou indiretamente”, diz o artista.

A obra musical já esta disponível em todas plataformas digitais, incluindo Spotify, Youtube Music e muitas outras.

Boi-Bumbá

Em homenagem ao mês de junho, James Rios revisitou a toada Pura Harmonia do saudoso compositor Emerson Maia.

“Tenho a honra e o prazer de compartilha está linda homenagem feita para Emerson (in memorian) e ao meu querido Boi Garantido”, conta emocionado.

O videoclipe conta com a presença de duas ilustres personalidades da cultura amazonense: a levantadora de toadas Márcia Siqueira, conhecida como Rosa Vermelha, e a Deusa das Cunhãs Tatiane Barros, item icônico por mais de 10 anos no Boi Vermelho.

“Convido a todos para assistir nosso clipe no YouTube gravado no maravilhoso Teatro Amazonas. O trabalho está lindo demais”, diz emocionado James Rios.

Sobre James Rios

Em contato com a música desde os 10 anos de idade, quando ainda cantava para o coral da escola, o cantor amazonense James Rios deixou de tê-la como um hobby e se integrou às bandas de bailes, marcando o começo de seu trabalho. Com a carreira pautada no cenário musical da noite, o artista enfatiza a música nacional e já chegou a fazer pré-shows para cantores consagrados, como Ivete Sangalo, Roberta Miranda, José Augusto, Tânia Alves, Elymar Santos, além de pós-show para Daniela Mercury.

No carnaval de 2013, James Rios, comandou em Salvador/BA, os blocos Sacerdotes & Clube do Samba, onde dividiu o trio elétrico com o cantor Mumuzinho. Em 2017, grava CD ‘Samba do Meu Jeito’ com canções produzidas com o conceito sonoro autoral de James. Em Manaus, participa há 3 anos do projeto Afrobrasilis, um show especial com repertório todo voltado para a música negra.

James Rios, atualmente realiza shows por diversos estados brasileiros, dentre eles: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus. Em seu repertório encontram-se muita MPB, AXÉ e SAMBA, homenageando diversos artistas brasileiros e com um repertório cada vez mais autoral.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

