Amazonas é indicado a três prêmios na CCXP Awards

Manaus (AM)- A CCXP Awards anunciou a lista completa de concorrentes ao prêmio, que conta com três indicações para o Amazonas. O quadrinista Ademar Vieira e o canal de notícias Mapingua Nerd estão entre os indicados amazonenses. Ademar concorre nas subcategorias “Melhor Roteirista” e “Melhor Tira”. O Mapingua Nerd concorre a “Melhor Canal/Criador Revelação”.

A entrega dos prêmios do Comic Con Experience Awards vai acontecer em 15 de julho para celebrar os maiores nomes e títulos da cultura pop lançados em 2021.

Ademar foi um dos quadrinistas que participou da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus, evento contemplado no Prêmio Amazonas Criativo, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em março deste ano.

Ademar

“O Governo do Amazonas tem apoiado os nossos talentos, de forma democrática, por meio de editais que contemplam as mais diversas manifestações artísticas. E ter uma indicação para o Estado, em um prêmio tão grandioso quanto esse, é motivo de grande realização para a Secretaria de Cultura”, afirma o secretário Marcos Apolo Muniz.

De acordo com o produtor da Semana do Quadrinho Nacional de Manaus, Evaldo Nascimento, a indicação faz parte de um processo de crescimento do quadrinho amazonense, que já recebeu indicações em outros prêmios literários e do gênero no País.

“Essa indicação para o Ademar, que está concorrendo em duas categorias de melhor Web Tira e melhor roteirista de quadrinho, faz parte desse processo onde os artistas amazonenses estão cada vez mais ganhando espaço no cenário nacional dos quadrinhos”, comenta o produtor.

Thiago do Mapingua Nerd

Votação do Público

A CCXP Awards tem 32 subcategorias divididas entre as categorias de Quadrinhos, Filmes, Séries, Criadores de conteúdo, Games e eSports. Cada categoria tem 10 indicados concorrendo e a votação é aberta ao público, até dia 26 de junho, pelo link da organização: https://participe.ccxpawards.com.

A votação final vai ser de 1º a 6 de julho. E os vencedores são escolhidos pelo júri técnico do evento e por votação aberta para o público.

Outros artistas

Além dos dois indicados, o público amazonense pode conhecer o trabalho de outros artistas que também estão concorrendo ao CCXP Awards. O evento realizado na Casa das Artes, no mês de março, contou com a participação do quadrinista paraense Gidalti Junior, que concorre em cinco indicações do prêmio, incluindo: “Melhor Quadrinista”, “Melhor Quadrinho” e “Melhor Álbum”, com a obra “Brega Story”, lançada em Manaus durante o evento.

Participaram ainda o paraibano Paulo Moreira, que concorre na categoria “Melhor Quadrinho”, com a obra “Bom dia, Socorro” e a paulista Fabi Marques, que concorre na categoria “Melhor Colorista”.

CCXP

O universo da Comic Con reúne cultura pop, painéis, filmes, experiências, sessões de fotos e autógrafos, performances, campeonatos de videogames e muito mais. Neste ano a CCXP realiza, pela primeira vez, um prêmio voltado ao gênero.

