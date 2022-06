Entregador de distribuidora morre durante acidente de trânsito em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem entregador de uma distribuidora, identificado como Matheus Silva, de 18 anos, foi vítima de um acidente de trânsito que ocorreu na noite desta quinta-feira (16), na rua Plínio Salgado, no conjunto Vila Nova, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, o jovem, que estava na etapa de experiência em uma distribuidora, realizava entregas no momento em que foi atropelado por um carro modelo Corsa Sedan, de cor preta. Após o acidente o condutor do veículo permaneceu no local e aguardou a polícia militar, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O jovem foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo. Após passar por procedimento médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Os policiais acionaram a perícia, que esteve no local colhendo os dados para apurar a responsabilidade do acidente. Depois de ser constatada a morte da vítima, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo do jovem na unidade hospitalar.

