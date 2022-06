Bolsonaro propõe CPI para investigar a Petrobras

Brasil – Após anúncio de reajuste feito pela Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro (PL) defende criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar a empresa estatal. A declaração foi feita nesta sexta-feira (17) durante entrevista a uma rádio de Natal (RN), que foi transmitida em seu perfil oficial no Facebook.

A Petrobras anunciou aumentos nos preços da gasolina em 5,18 % e do diesel em 14,26% para as distribuidoras a partir deste sábado (18). Com o anúncio, Bolsonaro destacou que a proposta, sugerida junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve investigar o presidente, os diretores e os Conselhos administrativo e fiscal da estatal.

“Conversei há poucos minutos com Lira. Ele está neste momento com líderes, e a nossa ideia é propor uma CPI para investigarmos o presidente, os diretores, os Conselhos administrativo e fiscal. Queremos saber se tem algo errado nessa conduta deles. É inconcebível conceder reajustes com o combustível lá em cima e os lucros exorbitantes da Petrobras”, disse o presidente na entrevista.

O presidente caracterizou ainda o aumento como uma “traição” com os brasileiros e destacou que a concessionária brasileira tem maiores lucros em comparação com outras petrolíferas ao redor do mundo.

“Traição para com o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Ela lucra 6x mais que a média que as petrolíferas de todo mundo. As petrolíferas fora do Brasil reduziram seu lucro, mas continuam tendo lucro para, exatamente, atender a população no momento difícil, por que isso tudo é fruto de uma guerra longe do Brasil”, pontuou.

com informações do CNN*

