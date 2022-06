Judiciário do AM e Samsung aprimoram sistema de atividades de fiscalização da CGJ

Manaus (AM) – O Poder Judiciário Estadual e a empresa Samsung assinaram, nesta terça-feira (14), um Memorando de Entendimento, com o objetivo de acionar um sistema com uso de Inteligência Artificial que potencializa as atividades de fiscalização do cotidiano da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ/AM) perante os cartórios do Amazonas.

O documento que formalizou o início das tratativas entre o Tribunal de Justiça do Amazonas e a empresa Samsung foi assinado pela corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge; pela presidente da Comissão da Gestão de Tecnologia da Informação e da Comunicação/TJAM, desembargadora Vânia Maria Marques Marinho e pelo diretor presidente da Samsung R&D Institute Brazil, Yoonsop Kang.

O sistema eletrônico almejado e que deve ser o resultado concreto da parceria foi denominado “SIFEX” (Sistema de Inteligência de Fiscalização Extrajudicial) e será elaborado e implementado objetivando a gestão inteligente das atividades de fiscalização e correição da Corregedoria de Justiça; a melhoria da agilidade, qualidade e precisão da fiscalização perante o segmento extrajudicial e a redução de custos para o Poder Judiciário.

O documento assinado na terça-feira deve progredir para a celebração de um futuro convênio entre o TJAM, a empresa Samsung e uma instituição credenciada no Comitê de Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA), a ser selecionada pela multinacional.

Ao assinar o Memorando de Entendimento, a corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, afirmou que a parceria foi projetada pelo Poder Judiciário Estadual para aperfeiçoar a fiscalização e consequentemente, garantir uma eficiência sempre progressiva dos serviços cartorários que são oferecidos à sociedade. “O Tribunal e a Corregedoria de Justiça estão buscando, constantemente, aprimorar suas gestões e atividades. Essa parceria iniciada com a empresa Samsung terá, sobretudo, a intenção de aperfeiçoar as atividades que hoje já são realizadas com rigor pelo Poder Judiciário e agregar novos métodos com a intenção de favorecer a prestação de serviços de excelência às pessoas que diariamente acessam os cartórios do Amazonas. Ficamos gratos pela receptividade da empresa Samsung e esperamos que a parceria traga bons frutos à sociedade”, afirmou a corregedora-geral de Justiça.

A presidente da Comissão da Gestão de Tecnologia da Informação e da Comunicação/TJAM, desembargadora Vânia Maria Marques Marinho, acrescentou que é conhecedora da experiência e proatividade da empresa Samsung no desenvolvimento de projetos e mencionou que as expectativas, com relação à parceria, são as maiores possíveis. “Estamos formalizando este entendimento e, por sermos conhecedores da expertise; das boas práticas e do compromisso da empresa Samsung, cremos que podemos trabalhar em conjunto visando ao atingimento das metas que deram origem a este termo de compromisso que, temos certeza, será bem-sucedido”, afirmou a magistrada.

Presente no evento de assinatura do Memorando de Entendimento, o vice-presidente da Samsung para a América Latina para Assuntos Corporativos, Mário Laffitte, em discurso, pontuou as perspectivas da multinacional ao aderir a parceria institucional com o Poder Judiciário. “A empresa está no Amazonas há mais de 30 anos; aqui, nossa fábrica tem características únicas e a consequência disso é que nossa presença vai além da produção em si. Nossa conexão com a comunidade tem raízes muito profundas e se traduz em investimentos na área de P&D (pesquisa e desenvolvimento). Este projeto com o Tribunal nos enche de orgulho e satisfação e é a confirmação de que conseguimos trazer para a sociedade benefícios concretos da contrapartida que é exigida de nossa empresa em investimentos em P&D”, disse.

Além das desembargadoras Nélia Caminha Jorge e Vânia Maria Marques Marinho, também acompanharam a solenidade os desembargadores Abraham Peixoto Campos Filho, Cláudio César Ramalheira Roessing, Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Mirza Telma de Oliveira Cunha, Onilza Gerth e Paulo Lima, além dos juízes-corregedores auxiliares Elza Vitória de Mello, Igor Campagnolli e Vanessa Leite Mota e, ainda, a juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Lídia de Abreu Carvalho.

Além do diretor presidente da Samsung R&D Institute Brazil, Yoonsop Kang e do vice-presidente da Samsung para a América Latina para Assuntos Corporativos, Mário Laffitte, representaram a multinacional no evento o diretor administrativo da Samsung R&D Institute Brazil, Denis Dongyeol Kim; o diretor de P&D e Relacionamento Governamental, Fernando Arruda; o gerente de P&D e Relacionamento Governamental, Marcos L. Souza; a gerente senior Financeiro (da Samsung R&D), Regina Lee; o diretor jurídico da Samsung Eletrônica, Felipe Fortes e o gerente da área jurídica da Samsung Eletrônica da Amazônia, Érico de Verçosa Roessing.

O evento também teve a participação do docente de “Sistema Embarcados” da Universidade Federal do Amazonas, Miguel Grimm do Nascimento.

Com informações da assessoria

