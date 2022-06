Laboratórios de robótica para escolas estaduais de Parintins

Governo do Amazonas está levando o projeto "Fazer para Aprender" aos municípios do Estado

O Governo do Amazonas garantiu duas unidades do Espaço Maker para a rede estadual no município de Parintins (distante 369 quilômetros da capital. Os laboratórios estão na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Brandão de Amorim e no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gláucio Gonçalves para atender mais de 1 mil estudantes da rede estadual de ensino.

Na EETI Brandão de Amorim, o governador Wilson Lima destacou a importância de levar o projeto “Fazer para Aprender” ao município. “São possibilidades que vocês vão ter, enquanto alunos da rede pública, que não tem na rede particular de ensino. Na escola particular aqui em Parintins não tem o que nós estamos colocando aqui no laboratório para vocês. Tudo isso para que vocês possam estar conectados com a alta tecnologia, com o que há de mais moderno”.

O primeiro laboratório foi entregue no Ceti Gláucio Gonçalves pela secretária Executiva Adjunta do Interior, Ana Maria Freitas, que representou a secretária de estado de Educação Kuka Chaves. A segunda unidade está sendo finalizada na EETI Brandão de Amorim e começará a funcionar na próxima semana.

O espaço é composto por recursos para a elaboração de estações de robótica e eletrônica, carpintaria, corte e montagem, impressão 3D, pesquisa e leitura, realidade virtual e aumentada, e projeção midiática.

Com o Espaço Maker, os estudantes da rede pública estadual terão práticas experimentais nas mais diversas áreas do conhecimento, além de desenvolverem as metodologias ativas de aprendizagem em ambientes multi-instrucionais, o que será um diferencial na formação dos estudantes.

Além das estações, o projeto ainda contempla material didático e paradidático impresso, plataforma digital de acesso aos recursos midiáticos e formação docente.

Expectativa

Aos 14 anos, o estudante Andrew Bryan Pereira Tavares, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental, já sabe como pretende utilizar a estrutura do local. “Eu vi que o Espaço Maker veio para ajudar no aprendizado dos alunos e para ajudar a encontrar suas áreas. Eu acho que vai tornar as aulas muito mais interessantes e vai trazer muito mais benefícios para nós, a gente vai se interessar pela matéria, vai procurar entender mais e pesquisar sobre”, afirmou.

Fazer Para Aprender

O projeto compõe o programas Educa + Amazonas e possibilitará aos alunos da rede estadual atividades práticas e experimentais nas mais diversas áreas de conhecimento, aproximando-os de situações desafiadoras e os instigando na busca da resolução de problemas, como foco na melhoria da aprendizagem, no desenvolvimento de projetos, de acordo com o contexto local, e, até mesmo, no empreendedorismo.

Unidades da rede estadual contempladas com Espaços Makers

Manaus

EETI Maria Arminda Ceti João dos Santos Braga Ceti Dariana Correa Lopes Ceti Cinthia Regia

Interior

Ceti Hélio Bessa – Tefé

Ceti Maria Izabel Desterro – Iranduba

Ceti José de Araújo Rodrigues – Codajás

Ceti Tarcila Prado de Negreiros Mendes – Humaitá

Ceti Escola Estadual Maria Curtarelli Lira – Apuí

Ceti Washington Régis – Manacapuru

Ceti Professor Aristélio Sabino – Benjamin Constant

Ceti Professora Maria Adelaide Marinho Hortência – Careiro Castanho

Ceti Maria Eva dos Santos – Presidente Figueiredo

Escola Estadual Presidente Figueiredo – Presidente Figueiredo

EETI Brandão de Amorim – Parintins

Ceti Gláucio Gonçalves – Parintins

