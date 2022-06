Trio é preso após receber polícia com dinamite e tiros em beco de Manaus

Manaus (AM) – Um trio, com idades entre 20 e 28 anos, foram presos depois de trocarem tiros com policiais da Força Tática no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus.

O caso ocorreu no beco Green Ville, na última sexta-feira (17), quando os policiais faziam patrulhamento sendo recebidos a bala pelos criminosos, que também lançaram contra os PM’s uma dinamite. Porém, o artefato não chegou a estourar, pois caiu dentro de um córrego.

Após a prisão do trio, foram apreendidas uma arma de fogo do tipo pistola calibre. 9mm; cinco munições cal. 9mm intactas; uma banana de dinamite com detonador; uma porção média de maconha; 30 pinos de cocaína; 1 balança digital; sete celulares; uma placa de veículo PHNOI62; além de mais de $ 1.800,00, em espécie.

Os três homens já tinham passagens por crimes de homicídio, tráfico e roubo.

*Com informações da assessoria

