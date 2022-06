Professor de dança é assassinado com facada no peito em Manaus

Manaus (AM) – Após uma discussão, um professor de dança identificado como Alex Rene Mota de Carvalho, de 46 anos, foi assassinado com uma facada no peito. O crime brutal aconteceu na noite de domingo (19), na rua Beija Flor, do conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que Renner teve uma discussão com um homem, identificado como Diego Ribeiro da Silva, que teria puxado a faca e desferido o golpe fatal contra o professor.

Moradores da área ainda tentaram pedir socorro e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local apenas para constatar a morte da vítima.

Policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e acompanharam os trabalhos das demais equipes competentes.

O corpo de Alex foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento o suspeito não foi preso.

