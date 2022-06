Centros de convivência de Manaus recebem shows gratuitos nesta semana

Manaus (AM) – De quarta a sexta-feira (22 a 24), o “Música e Movimento” apresenta shows gratuitos nos centros de convivência da Família Padre Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou e do Idoso.

A programação acontece na última semana de cada mês, sob a coordenação da equipe do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro. Para o diretor da instituição, maestro Davi Nunes, o projeto foi desenvolvido para apoiar e incentivar artistas e movimentar os espaços, em diferentes pontos da cidade.

“O ‘Música e Movimento’ também permite que os alunos do Liceu dos centros de convivência tenham contato com artistas de música e dança e possam entender o processo artístico e cultural”, comenta o diretor.

Programação

A agenda de shows do “Música e Movimento” começa nesta quarta-feira, a partir das 9h, no Centro Estadual de Convivência do Idoso (rua Wilkens de Matos, Aparecida). No palco, a Diva do Bolero e, em seguida, Billy Macedo.

Na quinta-feira (23), as atrações musicais seguem para o Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (avenida Brasil, Santo Antônio), às 16h30, com Marcos Dion e, às 17h30, é a vez de Aldir Jander.

Na sexta-feira, os shows acontecem no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova), com Helmar Farias, das 18h30 às 19h30, e Adilson Rocha, até as 20h30.

*Com informações da Agência Amazonas

