Everton Cebolinha chega ao Flamengo após acordo com Benfica

Em busca de reforçar o elenco, o Flamengo tem o primeiro contratado para a janela de transferência internacional do meio deste ano, que abrirá somente dia 18 de julho. Trata-se de Everton Cebolinha, agora ex-Benfica (POR). O clube português oficializou a saída do atleta para o Rubro-Negro.

O Sport Lisboa e Benfica comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que chegou ao acordo com o CR Flamengo para a transferência a título definitivo de Everton.

Oriundo do Grémio de Porto Alegre, o internacional brasileiro Everton foi apresentado oficialmente no Benfica no dia 14 de agosto de 2020, numa cerimónia que decorreu no Benfica Campus. Everton alinhou em 47 jogos e acrescentou 7 golos à sua ficha pessoal no Clube.

Flamengo e Benfica firmaram um acordo de transferência do atacante Everton Cebolinha com contrato válido a partir de 1° de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2026.



Valor

O investimento para a aquisição do ponta esquerda será de 13,5 milhões de euros em parcelas divididas por quatro anos, com bonificações por metas que podem levar o custo da operação a 16 milhões de euros — ou cerca de R$ 85 milhões por 100% dos direitos econômicos —, valor que era a pedida inicial do clube português.

O reforço só poderá ser registrado após a abertura da janela de transferências internacionais, no dia 18 de julho. Até lá, o técnico Dorival Júnior terá que buscar outras alternativas no elenco.

No momento, as principais são Vitinho, que entrou no lugar de Bruno Henrique contra o Cuiabá, e Lázaro, que atuou na função e tem características mais parecidas.

