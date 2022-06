Flamengo encara o Cuiabá em busca de recuperação no Brasileirão

O Flamengo volta ao Maracanã nesta quarta-feira (15), diante do Cuiabá, às 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. O Mengão vem de três derrotas seguidas e precisa reagir com urgência para se distanciar da zona de rebaixamento.

Na 16ª colocação, com 12 pontos, a equipe de Dorival Júnior tentará em casa buscar três pontos importantes. Esta será a segunda partida do técnico, mas a primeira com que teve oportunidade de treinar o elenco, no curto espaço entre a última partida diante do Internacional.

Dorival terá praticamente todos os atletas à sua disposição, com exceção de Marinho, que cumprirá suspensão por cartão e de Fabrício Bruno e Matheus França, que seguem no departamento médico.

O goleiro Santos está próximo de se tornar uma opção, mas o treinador já definiu novamente Diego Alves como titular. O arqueiro atuou na última partida e vem ganhando espaço com o técnico recém contratado.

Como vem o Cuiabá

Na zona de rebaixamento, na 18ª posição da tabela, com 12 pontos, o Dourado também precisa reagir para sair do Z-4. A equipe matogrossense vem de uma vitória e um empate e tem a mesma pontuação do Fla, o que torna o duelo um confronto direto pela briga por melhores colocações.

O técnico Antonio Oliveira terá o retorno de Valdivia, que cumpriu suspensão, e do zagueiro Alan Empereur, poupado na última rodada.

