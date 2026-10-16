ATRAÇÃO NACIONAL

Agenda da cantora indica show em 23 de outubro, entre as datas do Boi Manaus e do Boizinho; Prefeitura ainda não confirmou a apresentação.

A cantora Joelma pode fazer um show gratuito em Manaus na véspera do aniversário de 357 anos da capital amazonense. A agenda da artista indica uma apresentação no dia 23 de outubro, uma sexta-feira, data que coincide com o período das comemorações municipais. A Prefeitura de Manaus, porém, ainda não confirmou a participação da cantora na programação oficial.

A data coincide com o período das comemorações pelo aniversário da cidade, o que aumenta a expectativa dos fãs. Como a Prefeitura programou o Boi Manaus e o Boizinho na Alameda Gigantes da Floresta, Joelma pode se apresentar na mesma estrutura, caso a participação se confirme. Até o momento, porém, a administração municipal não anunciou oficialmente o show nem divulgou detalhes sobre o local e o horário.

Joelma já participou do aniversário de Manaus

A cantora já integrou a programação oficial do aniversário da capital em 2023, quando Manaus completou 354 anos. Na ocasião, a Prefeitura promoveu uma festa no Parque Municipal Amazonino Mendes, com apresentações de Joelma, Tierry e artistas locais. O show da cantora paraense estava previsto para ocorrer das 19h às 21h.

Além disso, Joelma participou do Sou Manaus Passo a Paço 2025, festival promovido pela administração municipal. A apresentação ocorreu na noite de 5 de setembro, no palco Malcher, e encerrou a programação daquela noite ao lado da dupla Bruno & Marrone.

Na ocasião, a artista destacou a satisfação de voltar à capital amazonense e reencontrar amigos e familiares. Ela também elogiou a cultura, a gastronomia e o crescimento do festival.

“Para mim, como artista, é um privilégio. Vir a Manaus é um presente”, afirmou Joelma durante o evento.

O que a Prefeitura já confirmou

A programação divulgada pela Prefeitura prevê o Boi Manaus nos dias 21 e 22 de outubro, a partir das 19h, e o Boizinho no dia 24, a partir das 17h. As duas atrações ocorrerão na Alameda Gigantes da Floresta.

A data indicada na agenda de Joelma, 23 de outubro, fica entre as apresentações do Boi Manaus e a programação infantil. A coincidência alimenta a expectativa de que a cantora possa integrar as comemorações, mas a administração municipal ainda não divulgou informações oficiais sobre um eventual show.

A programação do Boi Manaus foi remarcada após o adiamento das datas anteriores em meio às condições desfavoráveis da qualidade do ar na capital. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação oficial sobre a realização da apresentação de Joelma, o local, o horário ou a gratuidade do show.

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