Tragédia

Imagens registram manobra da aeronave segundos antes da queda em Orlândia; filho do presidente da Fieam, Victor pertencia a uma família ligada à história da Coca-Cola no Amazonas e era apaixonado por aviação.

Um vídeo mostra os últimos segundos do voo que terminou na queda de um avião de pequeno porte e matou o empresário amazonense Victor Simões da Silva e José Ricardo Santana, na tarde de sexta-feira (16), em Orlândia, no interior de São Paulo.

Nas imagens, uma pessoa registra a decolagem da aeronave. Logo depois, o avião sobe e realiza uma manobra no ar. No entanto, perde altitude rapidamente e atinge o solo poucos segundos depois.

Segundo informações da polícia, os dois homens chegaram à região por volta das 13h para participar de um evento de cavalos. Depois disso, eles se prepararam para decolar às 17h. O acidente, por sua vez, ocorreu por volta das 17h30, após a saída da aeronave de uma pista na antiga área de pouso de Tangará, na zona rural do município.

Após a queda, equipes do Corpo de Bombeiros retiraram os dois ocupantes dos destroços e os levaram ao Hospital Beneficente Santo Antônio. Apesar dos esforços de atendimento, ambos morreram. Além disso, os bombeiros utilizaram espuma para conter um vazamento de combustível no local.

O avião era um monomotor Vans RV-7A, de prefixo PP-ZLC, fabricado em 2011 e com capacidade para duas pessoas. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com a situação regular.

Empresário era apaixonado por aviação

Victor Simões era filho de Antonio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam). Além disso, pertencia a uma família com trajetória empresarial ligada à história da Coca-Cola no Amazonas.

Fora dos negócios, o empresário cultivava uma paixão pela aviação e costumava pilotar nos fins de semana. Em julho de 2025, por exemplo, ele publicou um vídeo no YouTube em que falou sobre o interesse por aeronaves e apresentou um avião acrobático Pitts S-2B. Na gravação, Victor descreveu o modelo como seu “xodó” e seu “amor”.

Na ocasião, ele contou que o interesse pela aviação começou depois de acompanhar um amigo em um voo de Super Petrel. Desde então, também pilotou modelos como Navion e King Air, além de versões convencionais e acrobáticas do RV-7.

Investigação apura causas da queda

A Polícia Civil e o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) investigam o acidente. Até o momento, porém, as autoridades não esclareceram o que provocou a perda de altitude da aeronave.

Enquanto isso, as equipes preservaram a área para a realização de perícia. As autoridades também previam encaminhar os corpos ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca, no interior paulista.

Por fim, embora o vídeo mostre a manobra e a queda, as imagens, isoladamente, não permitem determinar o que provocou o acidente. Portanto, a investigação deverá esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

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