ACIDENTE AÉREO

Filho do presidente da Fieam, empresário pilotava nos fins de semana; acidente em Orlândia também matou o segundo ocupante da aeronave.

O empresário amazonense Victor Simões da Silva morreu nesta sexta-feira (16), após a queda de um avião de pequeno porte em Orlândia, no interior de São Paulo. Filho de Antonio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Victor pertencia a uma família com trajetória empresarial ligada ao Grupo Simões, que teve papel importante na expansão da Coca-Cola na Região Norte.

Além da atuação empresarial, Victor tinha paixão pela aviação e costumava pilotar nos fins de semana. No entanto, nesta sexta-feira, um acidente interrompeu essa rotina. O segundo ocupante do avião, identificado pela Polícia Civil como José Ricardo Santana, também morreu. As equipes de resgate socorreram os dois e os levaram ao Hospital Beneficente Santo Antônio. Apesar do atendimento, ambos não resistiram.

Empresário tinha paixão por aviação

Em julho de 2025, Victor publicou um vídeo no YouTube em que falou sobre o interesse por pilotar e apresentou o Pitts S-2B, um avião biplano usado em acrobacias aéreas. Na ocasião, ele declarou: “Isso aqui é o meu xodó, é o meu amor”, ao se referir à aeronave.

Durante a gravação, o empresário contou que a paixão pela aviação cresceu depois que acompanhou um amigo que pilotava um Super Petrel. A partir dessa experiência, decidiu aprender a voar e conhecer diferentes modelos de aeronaves.

Ao longo dessa trajetória, Victor pilotou aviões como o Navion e o King Air. Além disso, contou que também voou em versões convencional e acrobática do RV-7. O vídeo mostra ainda o empresário realizando manobras com o Pitts S-2B durante uma apresentação na Fazenda Santa Fé.

Família tem história ligada à Coca-Cola

O Grupo Simões construiu parte de sua trajetória empresarial com a fabricação e a distribuição de bebidas na Região Norte. Nesse contexto, a partir da década de 1970, o grupo participou da expansão da Coca-Cola em Manaus e em outros mercados da região. Posteriormente, em 2022, a Solar assumiu a divisão de bebidas do grupo.

Victor era filho de Antonio Silva e Norma Simões. Dessa forma, sua família mantém uma trajetória ligada ao setor empresarial amazonense.

Acidente ocorreu após decolagem

A queda ocorreu por volta das 17h30, logo após a decolagem do aeródromo da antiga Tangará, na zona rural de Orlândia, região de Ribeirão Preto. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o avião subir, ficar de cabeça para baixo, voltar à posição normal, perder altitude e atingir o solo.

Segundo a Polícia Civil, Victor, natural de Manaus, e José Ricardo Santana, de São Paulo, chegaram à região por volta das 13h para participar de um evento de hipismo.

A aeronave tinha prefixo PP-ZLC e modelo Vans RV-7A, monomotor com capacidade para dois ocupantes, fabricado em 2011. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava com a situação regular. Ainda assim, não há confirmação de que seja a mesma aeronave RV-7 mencionada por Victor no vídeo de 2025.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) foi acionado para investigar o caso. Enquanto isso, a perícia da Polícia Civil esteve no local, que permaneceu preservado para os trabalhos. Por fim, as autoridades informaram que os corpos seriam encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca, no interior paulista.

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