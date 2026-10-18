CRIMES AMBIENTAIS

Reforço inclui cinco aeronaves, 153 brigadistas e apoio das Forças Armadas; prisões por crimes ambientais ocorreram no sábado (17).

O governo federal vai ampliar de 11 para 16 a frota de aeronaves usada no combate às queimadas no Amazonas. O ministro da Defesa, José Múcio, anunciou a medida neste domingo (18), durante reunião do Comitê de Enfrentamento às Queimadas (Copec), em Manaus. Enquanto isso, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 11 pessoas por crimes ambientais em Autazes, no sábado (17).

De acordo com o ministro, o reforço inclui aeronaves dos modelos Air Tractor e KC-390, além de helicópteros. Além disso, a operação contará com 153 brigadistas do programa Floresta em Pé, militares das Forças Armadas e agentes da Força Nacional.

O governador Roberto Cidade coordenou a reunião, que também contou com representantes do governo federal. Durante o encontro, as autoridades discutiram medidas para combater os incêndios florestais e reduzir os impactos da fumaça no estado.

Bombeiros combatem incêndios em 36 municípios

Atualmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atua em 36 municípios, com cerca de 1,5 mil agentes e 96 viaturas.

Entre 1º de junho e 17 de outubro, os bombeiros combateram 22.974 ocorrências de fogo no estado. Desse total, 4.668 ocorreram em Manaus, enquanto 18.306 foram registradas no interior. Além disso, o levantamento aponta 3.748 ocorrências relacionadas a incêndios urbanos e florestais.

Já os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), apontam 8.165 focos de calor no Amazonas até 17 de outubro. Desse número, a região metropolitana concentrou 3.819 registros, enquanto o sul do estado contabilizou 2.124.

Além dos focos registrados no Amazonas, queimadas em municípios próximos e em cidades paraenses, como Óbidos e Juruti, também contribuem para a fumaça que chega a Manaus.

Multas por infrações ambientais superam R$ 167 milhões

Até meados de outubro, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou mais de R$ 167 milhões em multas por infrações ambientais. No mesmo período, o órgão realizou 421 embargos, que atingiram áreas superiores a 65 mil hectares.

Diante desse cenário, o governo estadual decretou situação de emergência por 180 dias em 36 municípios, em 10 de outubro. Além disso, outra medida estabeleceu um período de 120 dias de proibição do uso do fogo.

Com isso, o estado mantém medidas para intensificar o combate às queimadas e reduzir os impactos ambientais e os problemas de qualidade do ar provocados pela fumaça.

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