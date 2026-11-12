ENERGIAS RENOVÁVEIS

Evento gratuito reúne empresários, especialistas e instituições para discutir o mercado de energias renováveis, armazenamento de energia e mobilidade elétrica no Amazonas.

Manaus recebe nesta quinta (12) a 3ª edição do Amazônia Solar Business, encontro que reúne empresas, especialistas, instituições e poder público em torno do mercado de energias renováveis na região. Com realização conjunta da Associação Amazonense de Energias Renováveis (Amerenováveis) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (Sebrae Amazonas) e apoio do Polo Sebrae de Energias Renováveis, o evento acontece das 9h às 19h no Clube da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB Amazonas), localizado na Avenida Efigênio Salles, bairro Parque 10 de Novembro.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link na bio do perfil da Amerenováveis no Instagram (@amerenovaveis). A organização espera 200 participantes, o dobro do público da edição anterior, que reuniu cerca de 100 pessoas.

O encontro é voltado a empresários e empreendedores do setor, engenheiros, instaladores, especialistas e representantes de instituições e do poder público. Durante o evento, será sorteada uma bicicleta elétrica Ideal Mutz Banco Estendido, de 500W, oferecida pela patrocinadora Mutz Energia Solar & Mobilidade Elétrica.

Com o tema “A Nova Era da Liberdade Energética”, a edição de 2026 vai além da geração solar fotovoltaica. A programação, cujos palestrantes ainda serão anunciados, começa com uma abertura institucional sobre as diretrizes macroeconômicas para o estado e segue com a palestra “O Capital da Transição e o Financiamento da Nova Infraestrutura Energética”.

Ao longo do dia, cinco painéis tratam de atualizações regulatórias e reforma tributária, do cenário energético no Amazonas e na Região Norte, da complementaridade entre gás, biomassa, hidrelétricas e solar, de autonomia energética com armazenamento em baterias (os chamados BESS, sigla em inglês para sistemas de armazenamento de energia em baterias), sistemas híbridos e geração off-grid, e de mobilidade elétrica. O encerramento fica com a palestra “BESS: Regulação, Novas Tecnologias e Perspectivas para o Mercado”.

Segundo a presidente da Amerenováveis e diretora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) no Amazonas, Helane Souza, a escolha dos temas parte de uma particularidade do estado: o atendimento a localidades isoladas, que ainda dependem em grande parte do diesel. Ela cita como exemplo o leilão de 2025 para suprimento dos sistemas isolados, que contratou mais de 50 megawatts (MW) em projetos no Amazonas e no Pará com soluções híbridas que combinam diesel, energia solar e baterias.

“A edição de 2026 busca discutir não apenas como o setor cresceu, mas qual será o próximo estágio desse crescimento e quais tecnologias, políticas e modelos de negócio serão necessários para sustentá-lo”, afirma.

Sebrae aposta na cadeia local

Para o Sebrae Amazonas, realizar o evento é uma forma de fortalecer os pequenos negócios do setor, aproximando integradores, empreendedores e empresários locais de grandes empresas e especialistas do segmento.

“O setor de energias renováveis no Amazonas apresenta perspectivas positivas de crescimento, impulsionado pelo avanço tecnológico, pela crescente demanda por fontes limpas de energia e pelo fortalecimento da cadeia produtiva local”, avalia Noíra Auzier, gestora do Projeto de Petróleo, Gás e Energia do Sebrae Amazonas.

A gestora reconhece que o caminho tem obstáculos, entre eles a qualificação profissional, a logística regional e o acesso a investimentos. Em contrapartida, o segmento abre espaço para novos negócios, geração de emprego e renda e ganho de competitividade para as empresas amazonenses.

Esta é a segunda edição do Amazônia Solar Business realizada em parceria entre o Sebrae e a associação. “Por meio de parcerias estratégicas e eventos como este, buscamos contribuir para um ambiente cada vez mais competitivo, sustentável e preparado para acompanhar o crescimento do mercado, gerando impactos positivos para as empresas, os profissionais e a economia do Amazonas”, salienta.

Amazônia Solar Business Vip

Na sexta (13), é a vez do SebraeLab Amazonas, na Avenida Leonardo Malcher, Centro, receber o Amazônia Solar Business Vip, encontro exclusivo para 50 participantes com a presidente da Absolar, Bárbara Rubim, e a equipe da Solfácil. Também realizado pela Amerenováveis e pelo Sebrae Amazonas, o encontro tem vagas sorteadas entre os inscritos no evento do dia 12.

Advogada especialista em regulação do setor elétrico, Bárbara é diretora de Energia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e vice-presidente Jurídica e de Relações Institucionais da Solfácil, além de sócia da Bright Strategies, consultoria de estruturação de projetos renováveis. Nos últimos cinco anos, participou do desenvolvimento de mais de 780 MW em projetos e capacitou mais de 8.300 profissionais.

Para ela, a regulamentação do armazenamento avançou, com regras de autorização tanto para sistemas autônomos quanto para os associados à geração, mas ainda precisa consolidar as condições de operação, contratação e remuneração dos serviços. No caso amazonense, vê espaço concreto para a tecnologia, com uma ressalva. “Nos sistemas isolados, a combinação de solar e baterias pode reduzir o consumo de diesel e a exposição às dificuldades de transporte de combustível. No Amazonas, a capacidade de sustentar a operação localmente é determinante para que o benefício previsto se concretize”, pontua.

A presidente também faz um alerta aos integradores sobre a forma de vender esses sistemas. “Promessas de autonomia ou retorno financeiro sem respaldo técnico podem gerar conflitos e comprometer a viabilidade do negócio”, enfatiza. Segundo ela, a proposta comercial precisa documentar as premissas, delimitar o desempenho esperado e deixar claras as condições de garantia e assistência técnica.

Com o tema “Armazenamento: do regulatório à prática”, a programação começa às 13h, com abertura e coffee break. Das 14h às 15h, Bárbara apresenta o panorama regulatório do armazenamento. Na sequência, das 15h às 16h, André Bernucci, da Solfácil, trata do dimensionamento dos sistemas. Das 16h às 18h, Jefferson Silva, também da Solfácil, conduz um treinamento prático com instalação ao vivo. O dia termina com happy hour e networking entre empresários, das 18h às 21h.

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