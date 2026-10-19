MÚSICA

Show ocorre em 30 de outubro, no Red Dog Pub, e marca a estreia ao vivo na capital amazonense do disco “A Gente Pode Se Perder”.

A banda paulistana Fraterna se apresenta em Manaus no dia 30 de outubro, ao lado dos grupos Jambu e Verdan. O show começa às 19h, no Red Dog Pub, com organização do Festival Farofa.

Na ocasião, o grupo apresenta ao público manauara seu segundo álbum de estúdio, “A Gente Pode Se Perder”. Além disso, o evento reforça a conexão da banda com artistas da cena musical local.

Fraterna mantém parceria com artistas de Manaus

A relação da Fraterna com a música manauara inclui três colaborações com artistas da região. Entre elas, a mais recente é “tô te ligando”, parceria com Cella que integra o novo álbum.

Além dessa faixa, o grupo gravou “Tarde da Noite”, com a Jambu, e “Tá Quente”, com a Maracatech. Nesta última música, o artista manauara João Feijão participa dos vocais.

Em 2024, Fraterna e Jambu dividiram uma turnê nacional que passou por Manaus, com apresentação no Olímpico Clube. Agora, os artistas voltam a se encontrar na capital amazonense. Desta vez, o show também terá a participação de Verdan.

Novo álbum reúne dez faixas

Lançado recentemente, “A Gente Pode Se Perder” reúne dez faixas e marca a mudança de nome de Fraterna Trip para Fraterna. Musicalmente, o trabalho combina indie rock, pop, hip-hop e experimentações sonoras.

Além da mistura de estilos, o disco desenvolve uma narrativa inspirada em uma viagem de acampamento entre amigos. Ao longo das músicas, a banda aborda temas como amizade, amadurecimento e a busca por experiências mais simples diante do excesso de estímulos do cotidiano.

O projeto também inclui videoclipes interligados. Dessa forma, as produções audiovisuais ampliam a história apresentada nas músicas.

Conheça a trajetória da banda

Formada em São Paulo, em 2019, a Fraterna é composta por Big, nos vocais e na guitarra; Pop, na guitarra e nos vocais; e Belé, no baixo e nos vocais.

Desde o início da carreira, o grupo lançou dois EPs, singles e dois álbuns. Além disso, realizou apresentações em cidades como Campinas, Santos, Brasília, Manaus, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.

A banda também participou de festivais como Encontro das Tribos, HackTown e Santa Bárbara Rock Fest. Paralelamente, colaborou com artistas como Bratislava, Maracatech, Jambu, Apenas John e Cella.

Por fim, em 2021, a Fraterna venceu um concurso promovido pelo canal do músico Dinho Ouro Preto no YouTube.

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