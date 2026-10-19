EDUCAÇÃO

Instituições apostam em sustentabilidade, cidadania, robótica e inteligência artificial na programação pedagógica do próximo ano.

As Instituições Nelly Falcão de Souza (INFS), que reúnem o Pinocchio Centro Educacional e o Colégio Martha Falcão, estão com matrículas abertas para o ano letivo de 2027. Para o próximo ano, as escolas terão o ESG como eixo central da programação pedagógica.

A sigla vem do inglês e reúne práticas ambientais, sociais e de governança. Nesse sentido, as instituições planejam projetos sobre sustentabilidade, cidadania, inclusão, ética e inovação.

“A decisão de colocar o ESG no centro da nossa programação para 2027 reflete a evolução natural da nossa trajetória. Enquanto o mercado e o mundo hoje tratam a pauta ESG como um conceito novo e urgente, para nós esses pilares sempre fizeram parte do nosso DNA institucional e da nossa identidade com a Amazônia”, explica a diretora-executiva das INFS, Leilane Saburi Cintas Ruiz.

As escolas oferecem vagas para todos os anos e séries da educação básica. Além disso, a expectativa da direção é receber cerca de 100 novos alunos.

Projetos de sustentabilidade e cidadania

A programação de 2027 terá como tema “ESG na Educação: Cultivando o Futuro com Responsabilidade, Cuidado e Ética”. O slogan será “Pinocchio e Martha Falcão ESG na Educação”.

Segundo a direção, a proposta não muda a identidade das escolas. Pelo contrário, organiza práticas que já fazem parte da trajetória das instituições.

Entre as iniciativas, está a continuidade do trabalho na horta escolar. O espaço permite que os alunos aprendam sobre plantio e preservação ambiental. Além disso, o projeto Mãozinhas que Plantam incentiva os estudantes a identificar problemas ambientais e buscar soluções.

Outra iniciativa é o Clube do Futuro Cientista, que reúne atividades ambientais, culturais e científicas. Criado em 1990 pela patrona das instituições, Nelly Falcão de Souza, o clube reforça a relação histórica das escolas com a educação ambiental e a Amazônia.

As atividades também incluem o MONUNF. O projeto simula conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) e sessões de instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Câmara dos Deputados. Dessa forma, os estudantes exercitam a argumentação, o protagonismo e a compreensão sobre cidadania e participação social.

Robótica e inteligência artificial na educação

Além dos projetos ambientais e sociais, as instituições planejam mudanças na área pedagógica. Entre as novidades para 2027, está a implantação da robótica nos anos iniciais, ampliando uma atividade que já atende aos anos finais.

As escolas também pretendem fortalecer a educação digital e o uso da inteligência artificial no Ensino Médio. Ao mesmo tempo, uma parceria com o programa Líder em Mim vai aprofundar as atividades de desenvolvimento socioemocional.

A proposta busca integrar tecnologia e inovação à formação humanística. Assim, além do desempenho acadêmico, as instituições pretendem trabalhar ética, responsabilidade, cidadania e habilidades socioemocionais.

“Inovar na educação não é apenas introduzir novas ferramentas digitais ou robótica, mas ensinar nossos alunos a utilizá-las com ética, pensamento crítico e responsabilidade social. Em 2027, queremos que a inteligência artificial e a tecnologia trabalhem lado a lado com o desenvolvimento socioemocional, preparando cidadãos conscientes para os desafios do futuro”, destaca a diretora-geral das INFS, professora Nelly Falcão de Souza.

Escolas destacam resultados de ações sociais e ambientais

As instituições também citam resultados de atividades realizadas em 2026. Durante a gincana de aniversário das escolas, os participantes arrecadaram mais de mil cestas básicas e mais de três mil mudas de árvores frutíferas.

Para a direção, os números demonstram como os princípios ambientais e sociais já aparecem na rotina escolar. Por isso, a programação de 2027 pretende ampliar essas práticas.

“O que o mundo chama de tendência, nós chamamos de essência”, resume a instituição ao definir o conceito que norteará as atividades do próximo ano.

Como fazer a matrícula para 2027

As famílias interessadas podem realizar as matrículas nas secretarias das instituições. Para agendar o atendimento, basta entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98408-3518.

As escolas também oferecem políticas de desconto para irmãos, condições de pagamento de semestralidade e anuidade, campanha de indicação de novos alunos e convênios com empresas parceiras.

Para a direção, a proposta de 2027 busca ampliar a formação dos estudantes para além do conteúdo acadêmico.

“Nas Instituições Nelly Falcão de Souza nós não apenas preparamos o estudante para os exames e para o mercado; nós o preparamos para a vida”, afirma Leilane.