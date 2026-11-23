Entrevista

Em entrevista à Fox News, senador afirmou não ter provas de irregularidades, mas alegou ser impedido de apurá-las.

Em entrevista à emissora americana Fox News, divulgada neste domingo (22), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que não possui provas de fraude nas eleições presidenciais de 2026 porque, segundo ele, seria impedido de investigar possíveis irregularidades no processo eleitoral brasileiro.

“Olha, eu não tenho provas porque sou proibido de investigar”, declarou o parlamentar ao ser questionado sobre a ausência de evidências de fraude na eleição em que foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a conversa, Flávio voltou a questionar a segurança das urnas eletrônicas brasileiras e comparou o sistema de votação do país ao utilizado na Venezuela. Ele defendeu a adoção de comprovantes impressos dos votos, sob o argumento de que o mecanismo permitiria uma recontagem independente dos resultados, sem comprometer o sigilo dos eleitores.

O senador também levantou dúvidas sobre a atuação dos técnicos responsáveis pelo sistema eletrônico de votação e questionou se um eventual pedido de auditoria seria autorizado. No entanto, não apresentou evidências que sustentassem as suspeitas levantadas.

“Ninguém tem como fazer uma auditoria lá. Se nós pedirmos uma auditoria, ela vai ser autorizada? Não”, afirmou.

Fiscalização eleitoral

O sistema eleitoral brasileiro prevê mecanismos de fiscalização antes, durante e depois das eleições. Partidos políticos e entidades fiscalizadoras podem acompanhar diferentes etapas do processo, além de consultar os boletins de urna e utilizar instrumentos de verificação, como o Registro Digital do Voto (RDV), que preserva o sigilo dos eleitores.

Flávio foi derrotado por Lula no segundo turno, realizado em 25 de outubro. Após a divulgação do resultado, passou a questionar o processo eleitoral, embora não tenha apresentado provas de fraude.

Na entrevista à Fox News, o senador também declarou que pretende permanecer nos Estados Unidos e continuar se manifestando sobre a política brasileira.

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