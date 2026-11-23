EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação orienta pais e responsáveis a consultar a situação cadastral dos estudantes antes do início das matrículas e rematrículas.

Manaus (AM) – Pais e responsáveis por estudantes da rede pública estadual do Amazonas devem verificar a situação do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) antes do período de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2027. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar alerta que o documento precisa estar regularizado para evitar pendências no cadastro dos alunos.

A consulta pode ser feita gratuitamente no site da Receita Federal. Para verificar a situação, basta acessar o endereço oficial, informar o número do CPF e a data de nascimento do estudante.

Consulte a situação do CPF: https://servicos.receita.fazenda.gov.br

De acordo com a gerente de Matrículas da Secretaria de Educação, Irlanda Araújo, a documentação deve ser conferida antecipadamente, já que a renovação das matrículas começa em dezembro.

“Salientamos aos pais a importância da documentação dos alunos que precisa ser entregue nas escolas, como o endereço, o CPF do aluno, que é extremamente importante para que ele esteja apto e tenha condição de participar dos programas sociais de todas as esferas do governo”, afirmou.

O CPF regularizado também é necessário para que os estudantes possam acessar programas governamentais, como o Pé-de-Meia.

O que significa a situação do CPF?

Regular: não há pendências cadastrais.

não há pendências cadastrais. Suspenso: existem informações incorretas ou incompletas que precisam ser corrigidas.

existem informações incorretas ou incompletas que precisam ser corrigidas. Cancelado ou nulo: a situação exige análise e atendimento específico da Receita Federal.

Caso seja identificada alguma irregularidade, os responsáveis devem procurar os canais oficiais da Receita Federal para solicitar a regularização antes de realizar a matrícula.

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