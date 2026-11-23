CIDADANIA

Serviço permite solicitar documentos de nascimento, casamento e óbito sem custos para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.

Manaus (AM) – Moradores de baixa renda podem conseguir gratuitamente a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), em Manaus. Para ter acesso ao benefício, é necessário solicitar uma declaração de hipossuficiência, emitida pelo Governo do Amazonas em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas (Anoreg-AM).

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer unidade do PAC, sem necessidade de agendamento. Depois de receber a declaração, o cidadão deve procurar o cartório onde a primeira via do documento foi emitida para solicitar a nova certidão sem custos. O prazo para utilizar a declaração é de 30 dias.

O benefício é destinado a pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 3.242 em 2026, ou que consigam comprovar situação de vulnerabilidade econômica.

Para solicitar a declaração, é preciso apresentar uma certidão antiga ou documento de identificação, como RG, mesmo que esteja rasurado ou em mau estado de conservação.

Procura pelo serviço cresce

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a procura pelo serviço aumentou em 2026. Até outubro, foram emitidas 29.224 declarações de hipossuficiência, contra 23.220 no mesmo período de 2025. O crescimento foi de aproximadamente 26%.

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, ressaltou que a documentação civil é fundamental para garantir o acesso da população a outros direitos e serviços públicos.

“É um dever nosso enquanto Estado, é um direito garantido na Constituição, o direito de existir, e por isso oferecemos de maneira gratuita esse serviço. Até para que, de fato, a população tenha acesso a outros direitos e benefícios”, afirmou.

O vigilante Ronald Costa, de 55 anos, procurou uma unidade do PAC para solicitar a segunda via da certidão de nascimento da filha e destacou a variedade de serviços disponíveis no local.

“Eu falo para os meus colegas, vai lá (no PAC) que você consegue fazer tudo. Tem Detran aqui, tem Procon, Afeam, tem um monte de lugar aqui. E o melhor que é pertinho, não tem muita gente aqui, pode ver, como é tranquilo”, relatou.

Atendimento é restrito a registros de Manaus

A emissão da declaração pela parceria entre o Governo do Amazonas e os cartórios atende exclusivamente pessoas cujos registros foram feitos em Manaus.

Segundo Jussara Pedrosa, quem nasceu em municípios do interior e precisa da segunda via de certidões deve procurar a Casa da Cidadania.

O serviço é oferecido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

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