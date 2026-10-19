Grande Circular

Expo Manaus 357 anos reúne esculturas de papel inspiradas em monumentos históricos; público também poderá participar de oficinas gratuitas nos dias 24 e 31 de outubro

O aniversário de 357 anos de Manaus, celebrado em 24 de outubro, ganha uma programação cultural no Shopping Grande Circular, na zona leste da capital. Até o dia 31 de outubro, o empreendimento recebe a Expo Manaus 357 anos, que reúne esculturas de papel inspiradas em monumentos que fazem parte da história da cidade. A visitação é gratuita e ocorre no piso L1, ao lado da loja Claro.

Realizada em parceria com a Paper Art’s Oficial, especializada em DIY (faça você mesmo) e papercraft, a exposição apresenta peças tridimensionais produzidas com papel. Dessa forma, a mostra destaca referências históricas da capital amazonense por meio da arte. Além disso, oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer outra forma de representar os símbolos de Manaus.

Oficinas gratuitas ocorrem em dois dias

Além de visitar a exposição, o público poderá participar de oficinas gratuitas de esculturas de papel. As atividades estão programadas para os dias 24 e 31 de outubro, das 16h às 19h.

Durante as oficinas, os participantes poderão conhecer a técnica do papercraft e experimentar a criação de peças artísticas. Assim, a programação reúne exposição e atividades práticas em homenagem ao aniversário da capital.

Shopping destaca valorização da história de Manaus

Segundo o coordenador de Marketing do Shopping Grande Circular, Júlio Kitzinger, a iniciativa busca aproximar os visitantes da história e dos símbolos da cidade por meio de atividades culturais gratuitas.

“Celebrar o aniversário de Manaus também é valorizar a história e os símbolos da nossa cidade. Por isso, queremos proporcionar aos visitantes uma experiência criativa e acessível, com arte e atividades gratuitas para marcar essa data tão importante”, afirma Kitzinger.

Com a exposição e as oficinas, o público tem mais uma opção de lazer cultural durante o mês de aniversário de Manaus. Para consultar outras informações sobre a programação, os interessados podem acessar o Instagram do Shopping Grande Circular, @shoppinggrandecircular.

Leia mais

Botânica Office: prédio com jardins na fachada viraliza em Manaus