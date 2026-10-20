Segurança pública

Prefeito Renato Junior oficializou a nomeação por decreto, com efeitos a partir desta terça-feira (20).

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, Renato Junior, nomeou o sargento Loiola para comandar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). A nomeação foi oficializada por decreto assinado nesta segunda-feira (19), com efeitos a partir desta terça-feira (20).

A Semseg é responsável por coordenar políticas e ações de segurança no âmbito municipal, incluindo iniciativas de prevenção e proteção da população.

Loiola ganhou visibilidade em Manaus pela atuação nas redes sociais, onde reúne mais de 465 mil seguidores. Em seus perfis, publica conteúdos sobre o cotidiano policial, operações, abordagens e ações de combate ao crime organizado.

Disputa eleitoral

Loiola também disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nas eleições de 2022, pelo Podemos. Ele recebeu 16.763 votos válidos, dos quais 15.779 foram registrados em Manaus, mas não foi eleito e ficou na suplência.

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