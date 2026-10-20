MODA INTERNACIONAL

Modelo natural de Humaitá, no Amazonas, participou do desfile internacional no domingo (18), em Los Angeles.

A modelo amazonense Luiza Perote desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (20), após uma temporada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante a viagem, ela estreou no desfile da Victoria’s Secret, uma das marcas mais conhecidas do mercado internacional da moda.

Natural de Humaitá, no interior do Amazonas, Luiza integrou o casting do desfile realizado no domingo (18). Com isso, ela se tornou, segundo as informações divulgadas sobre sua trajetória, a primeira mulher amazônida a participar da passarela do evento.

Estreia internacional

O Victoria’s Secret Fashion Show está entre os eventos mais conhecidos do calendário internacional da moda. Para Luiza, participar do desfile representa uma nova etapa da carreira, construída ao longo de anos de trabalho.

Ao retornar ao Brasil, a modelo falou sobre a realização do sonho de desfilar para a marca.

“Não tenho palavras para descrever a felicidade que sinto por estar vivendo este sonho. Sempre me imaginei cruzando essa passarela e, depois de muito trabalho, finalmente chegamos até aqui. Sinto orgulho em poder representar o meu Amazonas mundialmente”, afirmou Luiza.

Descoberta no Amazonas

A trajetória da modelo começou aos 13 anos, quando foi descoberta pela Backstage Model Amazônia. Desde então, ela construiu uma carreira que a levou a trabalhar com marcas internacionais.

Atualmente, a agência conduz o desenvolvimento de sua carreira no Brasil em parceria com a EVOL. Além de trabalhar com Luiza, a Backstage Model Amazônia busca novos talentos na região Norte e vem ampliando sua atuação para outros mercados brasileiros.

Luan Henrique, diretor do Grupo Backstage, descobriu a modelo durante o concurso Backstage Model Amazônia, realizado em 2018. Segundo ele, a trajetória de Luiza representa o potencial dos talentos da região.

“A Backstage Model Amazônia começou como um sonho, criou raízes, deu frutos e hoje já cresce por todo o Brasil, como por exemplo no Nordeste, onde começamos os trabalhos em Salvador (BA). A região Norte do país é um celeiro de belezas únicas e que precisam ser exaltadas, tal qual Luiza. Nossa missão é identificar esses potenciais e trabalhar para que eles aconteçam em suas melhores versões”, destacou.

Carreira nas passarelas internacionais

A estreia na Victoria’s Secret amplia uma trajetória que já inclui trabalhos para grifes internacionais. Entre elas estão Marc Jacobs, Burberry, Fendi, Saint Laurent, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Chanel, Jean Paul Gaultier e Givenchy.

Além desses trabalhos, Luiza também recebeu reconhecimento do Models.com, site de referência no mercado internacional da moda. A plataforma incluiu a amazonense em uma lista das 50 modelos consideradas importantes na atualidade.

Raízes amazônicas no mundo da moda

Nascida em Humaitá, Luiza leva suas origens amazonenses para os trabalhos internacionais. Ao mesmo tempo, sua trajetória destaca a presença de modelos da região Norte em um mercado historicamente concentrado nos grandes centros da moda.

Com a estreia na Victoria’s Secret, a modelo amplia sua projeção internacional. Dessa forma, ela acrescenta um dos eventos mais conhecidos do setor ao currículo e reforça a presença de talentos amazonenses nas passarelas internacionais.

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