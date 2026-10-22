MÚSICA CLÁSSICA

Vencedor de concurso internacional, Nikola Meeuwsen se apresenta com a Amazonas Filarmônica nesta quinta-feira (22), em Manaus.

A Amazonas Filarmônica recebe, nesta quinta-feira (22), às 20h, no Teatro Amazonas, o pianista neerlandês Nikola Meeuwsen, vencedor do Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica, uma das mais prestigiadas competições internacionais de música clássica. Sob a regência do maestro Marcelo de Jesus, o concerto integra a Temporada de Concertos do Amazonas 2026 e reúne obras de Sergei Prokofiev e Wolfgang Amadeus Mozart.

Pianista interpreta obra de Prokofiev

A apresentação começa com o Concerto para Piano nº 2 em sol menor, Op. 16, de Sergei Prokofiev, com Nikola Meeuwsen como solista. A obra figura entre as mais exigentes do repertório pianístico, pois combina virtuosismo, intensidade dramática e complexidade técnica. Por isso, exige domínio instrumental e expressividade do intérprete.

Composta originalmente em 1913 e reconstruída pelo compositor em 1923, a peça alterna momentos de lirismo com passagens de grande força sonora. Assim, o público poderá acompanhar a interpretação de um jovem pianista que vem conquistando reconhecimento internacional.

Mozart reúne orquestra, coro e solistas

Já na segunda parte do programa, a Amazonas Filarmônica apresenta Davide Penitente, K. 469, cantata composta por Wolfgang Amadeus Mozart em 1785. A obra reúne orquestra, coro e solistas vocais em uma composição marcada pela expressividade e pela dimensão espiritual.

Inspirada em textos de salmos penitenciais, a cantata alterna momentos de introspecção e grandiosidade. Além disso, explora a expressividade das vozes e a riqueza da instrumentação orquestral.

Para a execução, o concerto contará com a participação do Coral do Amazonas e dos solistas Dhijana Nobre e Samanta Costa, sopranos, e Wilken Silveira, tenor. A regência ficará a cargo de Marcelo de Jesus.

Dessa maneira, o programa aproxima diferentes períodos da música de concerto. Enquanto Prokofiev apresenta a intensidade e o virtuosismo do século XX, Mozart destaca a tradição vocal e orquestral do século XVIII.

Ingressos e acesso

O concerto começa às 20h, no Teatro Amazonas, localizado no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus. Além disso, a entrada é gratuita, o que amplia o acesso do público à programação da Temporada de Concertos do Amazonas 2026.