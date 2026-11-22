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Cantor apresentou a turnê “Registro Histórico” em Manaus, com repertório de sucessos que marcaram seus 19 anos de carreira.

A Arena da Amazônia foi palco de uma noite marcada por música, emoção e nostalgia neste sábado (21). O cantor Luan Santana reuniu mais de 40 mil pessoas em Manaus, durante apresentação da turnê “Registro Histórico”, projeto que celebra os 19 anos de carreira do artista e revisita diferentes momentos de sua trajetória musical.

Com um repertório de mais de 40 canções, o espetáculo levou o público a relembrar grandes sucessos que marcaram gerações de fãs. Músicas como “Meteoro da Paixão”, “Você Não Sabe o Que É Amor”, “Te Vivo”, “Escreve Aí” e “Garotas Não Merecem Chorar” fizeram parte da seleção que percorre diferentes fases da carreira do cantor.

A relação de Luan Santana com Manaus também tem um capítulo especial. O artista já morou na capital amazonense e, sempre que retorna à cidade, relembra esse período com carinho, reforçando a ligação afetiva que mantém com o público manauara.

A apresentação transformou a Arena em um espaço de memória afetiva, com fãs cantando junto ao artista músicas que acompanharam histórias, relacionamentos e diferentes momentos de suas vidas. A proposta do projeto é justamente resgatar essa conexão construída ao longo de quase duas décadas de carreira.

Além do repertório nostálgico, o show contou com estrutura tecnológica, painéis de LED, iluminação especial e uma passarela em formato de “S”, planejada para aproximar Luan Santana do público.

A passagem da turnê por Manaus reuniu admiradores de diferentes gerações em uma noite agora faça uma lê dedicada aos sucessos que consolidaram o cantor no cenário musical brasileiro.

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