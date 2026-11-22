Edital

Edital da ManausCult prevê estrutura para eventos gratuitos entre janeiro e março de 2027; inscrições seguem até 9 de dezembro.

Manaus (AM) – Bandas, blocos e festas carnavalescas de rua poderão receber apoio estrutural da Prefeitura de Manaus para realizar eventos gratuitos durante o Carnaval de 2027. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) lançou, na quinta-feira (19), o Edital de Chamamento Público nº 007/2026, que prevê atender até 110 eventos na capital.

As atividades contempladas deverão ocorrer entre 18 de janeiro e 10 de março de 2027. O suporte oferecido pela prefeitura inclui palco, equipamentos de som, iluminação, banheiros químicos e outras estruturas necessárias para a realização das festas.

As vagas estão divididas conforme o tamanho dos eventos: 50 destinadas a iniciativas de pequeno porte, 50 para médio porte e dez para grande porte. A proposta é fortalecer as manifestações populares e ampliar a realização de atividades culturais gratuitas nas diferentes zonas de Manaus.

Segundo o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, o edital busca oferecer melhores condições para que bandas e blocos mantenham as tradições carnavalescas nos bairros.

Inscrições são gratuitas

Os interessados podem se inscrever entre 20 de novembro e 9 de dezembro de 2026. O procedimento será feito exclusivamente pela internet, por meio do formulário eletrônico:

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Podem participar representantes de bandas, blocos e festas de rua que promovam eventos gratuitos e abertos ao público. Cada responsável poderá apresentar apenas uma proposta.

Uma das exigências é comprovar a realização de pelo menos três edições anteriores da festa, entre 2022 e 2026. Para isso, será necessário apresentar um portfólio com registros fotográficos, matérias jornalísticas, publicações em redes sociais ou outros documentos que comprovem o histórico do evento.

O projeto também deverá informar a programação, a estimativa de público, as estruturas solicitadas e as medidas previstas para reduzir impactos sociais e ambientais. Para eventos de médio e grande porte, será exigido ainda o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Evento (PGRS-E).

Critérios de seleção e calendário

Uma comissão técnica da ManausCult ficará responsável pela avaliação das propostas. A pontuação máxima será de 100 pontos, considerando critérios como interesse público, participação popular, relevância cultural, impacto social e histórico de realização do evento.

Para conseguir a classificação, cada proposta deverá alcançar pelo menos 60 pontos.

O calendário divulgado pela fundação prevê a publicação do resultado preliminar em 14 de dezembro. O prazo para apresentação de recursos será de 15 a 19 de dezembro, enquanto a divulgação do resultado definitivo e a homologação estão previstas para o dia 23 do mesmo mês.

As festas selecionadas poderão ter duração máxima de oito horas e deverão terminar até a meia-noite. O edital não aceitará propostas para os dias 4, 5 e 6 de fevereiro de 2027, período reservado aos desfiles das escolas de samba de Manaus.

Os organizadores também terão de obter as autorizações necessárias junto aos órgãos competentes e cumprir as regras de segurança, acessibilidade, proteção de crianças e adolescentes e destinação adequada dos resíduos.

Onde consultar o edital

O documento completo, com as regras de participação, a relação de documentos e os critérios de avaliação, está disponível no site oficial da ManausCult:

ACESSE O EDITAL COMPLETO

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem procurar a Diretoria de Eventos da fundação, em dias úteis, das 8h às 14h, ou enviar mensagem para o e-mail [email protected].

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