EMPREENDEDORISMO

Obra da jornalista Cristina Monte foi lançada em Manaus e retrata trajetórias femininas dos nove estados da Amazônia Legal.

Celebrado na quinta-feira (19), o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino foi marcado, em Manaus, pelo lançamento de uma obra dedicada a reconhecer e dar visibilidade às mulheres que movimentam a economia e transformam a realidade da Amazônia. A apresentação do livro “Amazônidas – Retratos e Trajetórias de Mulheres que Empreendem”, da jornalista e escritora Cristina Monte, ocorreu pela manhã, no Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT).

A publicação reúne 70 histórias de mulheres dos nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Com diferentes origens, idades e áreas de atuação, as personagens representam a diversidade do empreendedorismo feminino na região, desde pequenos negócios e iniciativas comunitárias até empresas, projetos científicos e empreendimentos ligados à cultura.

As histórias foram reunidas entre 2023 e 2025. Ao longo desse período, Cristina buscou conhecer não apenas os negócios e as iniciativas das participantes, mas também os acontecimentos que influenciaram suas escolhas. O resultado é uma publicação que aproxima o leitor de experiências de trabalho, autonomia, desafios, perdas, descobertas e recomeços.

Para a autora, um dos principais objetivos foi preservar a essência de cada personagem, apresentando as particularidades que tornam cada trajetória única.

“Quem ler o livro vai ver que eu tentei ao máximo resgatar a alma daquela mulher, trazer um pouco dela para a obra. São histórias incríveis, cada uma com a sua força, cada uma com o seu desafio. Nós temos mulheres caboquinhas, CEOs de empresas… enfim, mulheres incríveis”, destaca Cristina Monte.

Histórias que inspiram e deixam legado

A importância de registrar essas experiências também foi ressaltada pelas mulheres retratadas na publicação. A cantora Márcia Siqueira, uma das participantes do livro, considera que a iniciativa pode incentivar outras mulheres a acreditarem no próprio potencial e a buscarem oportunidades.

“Isso é uma iniciativa importantíssima, porque é um incentivo para tantas e tantas mulheres na nossa Amazônia, que muitas vezes não têm oportunidade, não têm apoio. Acreditar no potencial, acreditar na sua ideia e hoje estar aqui contando a sua trajetória nesse livro é mais um instrumento que vai levar para tantas mulheres um futuro”, afirma.

Para a empresária Rita Prossi, também retratada na obra, a publicação representa uma oportunidade de preservar experiências que poderiam se perder com o tempo e deixar um registro para as próximas gerações.

“É muito importante deixar uma coisa escrita. A gente acaba perdendo as coisas que vai falando. Então, deixar um registro do nosso legado é muito importante. Essa obra vem para homenagear as mulheres amazônidas”, ressalta.

A jornalista Mazé Mourão, responsável pelo prefácio, também destacou a relevância das trajetórias reunidas. Ela contou que recebeu com alegria o convite para participar do projeto e espera que a publicação alcance novos leitores.

“Primeiro, o convite me honrou muito. Fiquei feliz em fazer o prefácio dessa obra. Mais honrada ainda devido à história dessas mulheres. São mulheres incríveis, tem muita gente dando depoimento nesse livro. Espero que o livro se multiplique por muitos e muitos outros”, afirma.

Empreendedorismo feminino em números

Os dados apresentados durante o lançamento ajudam a dimensionar a presença das mulheres no cenário empreendedor. No Brasil, são 10,4 milhões de mulheres donas de negócios, um recorde histórico. No Amazonas, esse universo chega a 175 mil empreendedoras, enquanto 48% dos empreendimentos do estado são liderados por mulheres.

Apesar da participação expressiva, os desafios ainda fazem parte da realidade de quem empreende na região. Entre os indicadores apresentados, 60% das mulheres empreendedoras do Amazonas recebem até um salário mínimo, 57% são as principais provedoras de suas famílias e 61% afirmam que a sobrecarga de responsabilidades atrapalha o desenvolvimento dos negócios.

Os números, apresentados com base em dados do Sebrae, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) e do Sebrae-AM, reforçam a importância de ampliar o reconhecimento e as oportunidades para mulheres que empreendem na região.

Lançamento marca início das comemorações dos 25 anos do INDT

A escolha do INDT como espaço para o lançamento também teve um significado especial. A instituição completa 25 anos de atuação em 2026, e o encontro com Cristina Monte abriu a programação comemorativa do jubileu de prata.

O CEO do instituto, Geraldo Feitoza, destacou a relação construída com a autora ao longo das últimas décadas e a satisfação em receber o lançamento como primeiro evento das comemorações.

“A Cris não nasceu no Amazonas, mas o coração da Cris nasceu aqui, e eu estou muito feliz neste momento. Hoje estamos completando 25 anos de INDT e, praticamente durante esses 25 anos, a Cris esteve conosco. Por isso, estamos aproveitando esse momento para lançar o jubileu de prata do INDT, e o primeiro evento é esse da Cris”, ressalta.

Com histórias que atravessam diferentes realidades e experiências, “Amazônidas – Retratos e Trajetórias de Mulheres que Empreendem” busca preservar a memória de mulheres que contribuem para o desenvolvimento da região e inspirar outras gerações a construir seus próprios caminhos.

Sobre a autora

Jornalista e empreendedora, Cristina Monte mantém o Portal Amazônia Empreendedora e atua na cobertura de economia, negócios e inovação no Jornal do Commercio, no jornal Em Tempo e no g1 Amazonas. A publicação dá continuidade ao trabalho da autora de registrar iniciativas e personagens que ajudam a compreender a diversidade econômica e social da Amazônia.

O livro tem patrocínio do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) e prefácio assinado pela jornalista Mazé Mourão, integrante da Academia Amazonense de Letras.

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