Polícia

Justiça concedeu progressão ao semiaberto para Ademar Farias Cardoso Neto, que deve deixar a prisão às 10h deste sábado (24).

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas concedeu, nesta sexta-feira (23), a progressão do regime fechado para o semiaberto a Ademar Farias Cardoso Neto, irmão de Djidja Cardoso. A saída do estabelecimento prisional está prevista para as 10h deste sábado (24). Familiares e amigos preparam uma recepção no salão de beleza Belle Femme, no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul de Manaus.

Na decisão, a Justiça considerou o cumprimento dos requisitos legais para a mudança de regime, incluindo o tempo de pena exigido, a boa conduta carcerária e a participação em atividades de ressocialização durante o período de encarceramento. O Ministério Público também apresentou parecer favorável à concessão do benefício.

Justiça destaca conduta de Ademar na prisão

O documento judicial aponta que Ademar participou de atividades educacionais e profissionais durante o cumprimento da pena e não registrou faltas disciplinares.

A decisão destaca o “engajamento constante em atividades de ressocialização no sistema prisional, com expressivo aproveitamento escolar e profissional”. O histórico de comportamento foi classificado como bom, conforme os registros analisados pela Justiça.

A progressão permite que o condenado passe a cumprir a pena em regime menos rigoroso, desde que respeite as condições estabelecidas na decisão judicial.

Defesa acompanhou pedido de progressão

Os advogados Lenilson Ferreira e Juliano Negreiros atuam na defesa de Ademar e acompanharam o processo de análise dos requisitos previstos na Lei de Execução Penal.

A decisão estabelece condições para o cumprimento do regime semiaberto, incluindo recolhimento domiciliar em horários determinados e monitoramento eletrônico, conforme as regras fixadas pela Justiça.

Família prepara recepção em salão de beleza

A saída de Ademar está prevista para a manhã deste sábado, quando familiares e amigos devem recebê-lo no Belle Femme, estabelecimento ligado à trajetória da família Cardoso, localizado no Parque Dez de Novembro.

A progressão ocorre após Cleusimar Cardoso, mãe de Ademar e Djidja, também obter a mudança para o regime semiaberto.

A família continua acompanhando os desdobramentos judiciais relacionados ao caso, enquanto a defesa atua nas medidas legais cabíveis.

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