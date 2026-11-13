Polícia

Vizinhos perceberam a ausência da vítima e acionaram os bombeiros, que precisaram arrombar a entrada da residência para resgatá-la.

Um idoso foi agredido durante um assalto e mantido preso dentro da própria casa, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O caso foi descoberto na terça-feira (10), depois que moradores perceberam o desaparecimento da vítima.

Preocupados com a falta de notícias do homem, vizinhos foram até a residência e descobriram que ele estava ferido e não conseguia sair do imóvel. Diante da situação, eles acionaram as equipes de emergência.

Militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foram enviados ao endereço e precisaram arrombar a entrada para conseguir acessar a casa e retirar o idoso.

Dentro do imóvel, a vítima apresentava várias marcas de agressão no rosto e em outras partes do corpo. Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e depois levaram o homem a uma unidade hospitalar de Manaus.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do idoso. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deverá investigar o caso para identificar os responsáveis pelo crime.

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