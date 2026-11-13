Polícia

Vítima ainda não identificada foi encontrada sem vida nas proximidades de uma faculdade; Polícia Civil investiga o caso.

Manaus (AM) – Um homem ainda sem identificação foi assassinado com golpes de faca na manhã desta sexta-feira (13), na Avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da capital. O crime ocorreu nas proximidades de uma faculdade.

A vítima, que seria uma pessoa em situação de rua, teria se envolvido em uma discussão com outro homem antes de ser atacada. Conforme informações preliminares de policiais militares, ela era conhecida por circular pela área e recolher materiais recicláveis, principalmente latinhas.

Após o desentendimento, o homem foi atingido por golpes de arma branca e morreu no local. A faca com vestígios de sangue foi localizada perto do corpo.

Durante os primeiros levantamentos, também foram encontrados uma bolsa com livros religiosos e outros objetos pessoais, além de um boné e uma sandália.

A Polícia Militar isolou o trecho para preservar a cena até a chegada dos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e da perícia criminal.

Depois dos procedimentos, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada e não há informações sobre suspeitos presos.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer a motivação e identificar o autor do homicídio.

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