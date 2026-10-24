Amazonas

Mais de 400 profissionais estarão de prontidão em Manaus e no interior durante a votação e a apuração.

A Âmbar Energia vai reforçar a operação do sistema elétrico no Amazonas durante o segundo turno das eleições de 2026, no domingo (25). O plano de contingência prevê equipes posicionadas em Manaus e nos municípios do interior para reduzir o risco de interrupções e agilizar o restabelecimento do fornecimento em caso de ocorrências durante a votação e a apuração.

Em Manaus, serão mobilizados 174 profissionais, distribuídos em 54 equipes. Eles atuarão em frentes como linha viva, técnica que permite fazer intervenções sem desligar a rede, e poda de árvores, com apoio de veículos e lanchas, entre outros recursos. As equipes ficarão em pontos estratégicos da cidade, principalmente nas regiões com maior concentração de eleitores, das 6h (horário local) até o fim da apuração.

No interior, a operação contará com 246 profissionais, distribuídos em 123 equipes, em regime de plantão e com apoio de veículos leves e lanchas, conforme a estrutura de cada localidade. O planejamento dá prioridade ao atendimento dos locais de votação e dos cartórios eleitorais responsáveis pela transmissão dos boletins de urna.

Além do reforço em campo, os centros de operação terão profissionais de prontidão para monitorar o sistema elétrico e coordenar as respostas a eventuais ocorrências. A estrutura inclui medidas preventivas na rede e procedimentos específicos para agilizar o atendimento ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e aos cartórios eleitorais do interior.

“Nosso planejamento para o segundo turno reforça o compromisso da Âmbar Energia com a continuidade e a segurança do fornecimento de energia durante o processo eleitoral. Estamos mobilizando equipes e recursos para responder com agilidade a eventuais ocorrências e contribuir para que a votação e a apuração aconteçam com tranquilidade”, afirma Raimundo Júnior, gerente do Departamento de Operação.

As urnas eletrônicas têm bateria própria, o que garante a continuidade da votação mesmo em caso de falta de energia. Ainda assim, a Âmbar Energia orienta que qualquer interrupção no fornecimento ou situação de risco na rede elétrica seja comunicada pelos canais oficiais de atendimento da distribuidora, disponíveis 24 horas.

LEIA MAIS:

Âmbar Energia realiza 2,3 mil ações na rede elétrica do Amazonas em uma semana