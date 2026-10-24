Amazonas

Mirantes, atrativos fluviais, projetos arquitetônicos e festivais culturais ampliam as experiências turísticas e valorizam a identidade da capital amazonense.



Entre rios que se encontram, florestas que guardam uma biodiversidade única e manifestações culturais que atravessam gerações, Manaus reúne características que fazem do turismo uma oportunidade de desenvolvimento. Aos 357 anos, a capital amazonense tem o desafio de transformar suas riquezas naturais, históricas e culturais em experiências capazes de atrair visitantes, movimentar a economia e fortalecer o orgulho de quem vive na cidade. Nesse cenário, a Prefeitura de Manaus investe na valorização dos atrativos locais, na ampliação dos espaços de visitação e no planejamento de ações para fortalecer a atividade turística.

Ao destacar o aniversário da capital, o prefeito de Manaus, Renato Junior, ressaltou os avanços da cidade e reafirmou o compromisso de transformar as ações da gestão em melhorias para a população

“Manaus é feita de gente batalhadora e que não desiste. Gente de tantas origens, de tantos sotaques, que acredita nessa cidade mesmo quando o caminho é duro. Aos 357 anos, a gente comemora o que já avançou: a saúde que chega mais perto, as escolas que estão sendo cuidadas, os espaços e a cultura que nós prezamos e damos muito valor. Mas aniversário também é dia de renovar compromisso, e o meu é com o manauara: que cada obra, cada serviço e cada oportunidade se transformem em melhoria na vida de verdade, na rua, na casa, no dia a dia de quem mora aqui. Parabéns, Manaus! Que venham muitas outras conquistas, e que a gente continue construindo juntos”, afirmou o prefeito.

Às margens do rio Negro, o mirante Lúcia Almeida tornou-se um dos espaços que aproximam moradores e visitantes da paisagem amazônica. Integrado ao processo de requalificação do Centro Histórico, o equipamento municipal reúne lazer, gastronomia e cultura em uma área privilegiada da cidade. A estrutura ganhou um reforço com a inauguração do Espaço do Turismo, em junho de 2026. A iniciativa da Prefeitura criou um ponto de atendimento voltado à orientação de visitantes, à divulgação dos atrativos da cidade e à aproximação com profissionais e empresas do setor. A proposta é facilitar o acesso a informações e serviços turísticos, ajudando quem chega a Manaus a descobrir diferentes experiências e roteiros pela região.

Complementando essa experiência, o píer turístico Manaus 355 fortalece a conexão da cidade com os rios, que há séculos desempenham papel essencial na vida e na formação da capital. A estrutura amplia as possibilidades de acesso às atividades fluviais e contribui para organizar o atendimento aos visitantes interessados em conhecer a paisagem amazônica a partir das águas. Ao valorizar essa relação entre a cidade e o rio, a Prefeitura reforça a importância do turismo fluvial como parte da experiência de quem visita Manaus.

Foto: Divulgação/Semcom

Se o Lúcia Almeida já faz parte da experiência de quem visita a região central, outro empreendimento amplia as perspectivas para o turismo na capital. Na zona Leste, o parque Encontro das Águas Rosa Almeida está sendo implantado pela Prefeitura de Manaus em um dos cenários naturais mais emblemáticos da Amazônia: o encontro dos rios Negro e Solimões. O projeto integra a arquitetura da Oca Niemeyer à paisagem, com espaços previstos para contemplação, exposições, atividades culturais e convivência. A proposta é criar um novo ponto de visitação que una natureza, arquitetura e lazer, valorizando uma das imagens mais marcantes da identidade amazonense.

O turismo também se constrói com cultura. Realizado pela Prefeitura, o #SouManaus Passo a Paço transforma o Centro Histórico em palco para música, artes, gastronomia e manifestações culturais, reunindo públicos diversos e dando visibilidade aos talentos locais. Além de integrar o calendário de eventos da capital, o festival movimenta empreendedores, trabalhadores da cultura, comerciantes e prestadores de serviços. Ao ocupar espaços históricos com arte e programação cultural, a iniciativa amplia as formas de conhecer Manaus e reforça a relação entre turismo, economia criativa e identidade.

Foto: Divulgação/Semcom

Aos 357 anos, Manaus tem nos rios e na história parte fundamental de sua identidade. Ao investir em espaços que valorizam essa herança e ampliam as condições de acolhimento aos visitantes, a Prefeitura de Manaus fortalece caminhos para o turismo e para o desenvolvimento da cidade. Entre a contemplação da paisagem e a descoberta de novas experiências, a capital amazonense reafirma aquilo que a torna singular: a relação viva entre a cidade, sua história e a imensidão das águas.

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