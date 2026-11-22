PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Materiais de lioz foram encontrados sob o asfalto da rua Ferreira Pena e incorporados ao projeto da primeira rua gastronômica da capital.

Manaus (AM) – As pedras de lioz trazidas de Portugal e encontradas sob o asfalto da rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus, foram reaproveitadas no calçamento da primeira rua gastronômica da capital. O prefeito Renato Junior acompanhou o andamento da obra na manhã deste domingo (22) e apresentou os materiais históricos incorporados ao projeto.

As pedras foram descobertas durante as escavações realizadas na via, que fica no Centro Histórico de Manaus. Os trabalhos têm acompanhamento arqueológico e autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Após serem recuperadas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), as peças passaram a delimitar a calçada e o piso de paver. A intervenção também preservou os trilhos dos antigos bondes elétricos encontrados no subsolo. Com autorização do Iphan, a estrutura foi novamente coberta.

Durante a vistoria, Renato Junior mostrou ainda o rejuntamento da pedra São Tomé utilizada no calçamento. Segundo o prefeito, o reaproveitamento dos materiais busca preservar parte da história da cidade.

“Essas pedras vieram com os portugueses há muitos anos e estavam enterradas embaixo do asfalto. A equipe da prefeitura, do Implurb, juntamente com o Iphan, reaproveitou tudo isso para colocar de novo, contando a história”, afirmou.

Com cerca de 190 metros de extensão, a rua gastronômica será destinada exclusivamente a pedestres e terá espaços para mesas de bares e restaurantes. O projeto também prevê a instalação subterrânea da fiação e a preservação das 17 árvores existentes na via.

A entrega do espaço está prevista para até meados de dezembro. Para Renato Junior, a iniciativa pretende unir turismo, comércio e valorização do patrimônio histórico de Manaus.

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