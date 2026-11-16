Alerta

Milhares de peixes foram encontrados mortos no Paranã do Manaquiri, na zona rural do município.

A seca que atinge o Amazonas provocou a morte de milhares de peixes na comunidade Cai N’Água, localizada na zona rural de Manaquiri, no interior do estado. A mortandade foi registrada pelo fotógrafo Edmar Barros, que percorreu cerca de dez quilômetros do Paranã do Manaquiri e encontrou centenas de animais mortos espalhados pelas margens e em trechos com pouca água. As imagens revelam a dimensão do impacto ambiental causado pela redução do nível dos rios.

Em um vídeo gravado no local, no dia 13 de novembro, o fotógrafo relatou que encontrou peixes mortos ao longo de todo o percurso. Ele também descreveu o forte odor provocado pela decomposição dos animais e as dificuldades enfrentadas pelas comunidades da região. Segundo o registro, a situação se estende por vários quilômetros do Paranã do Manaquiri.

A mortandade pode estar relacionada às condições ambientais provocadas pela estiagem, como a redução do oxigênio dissolvido na água e o aumento da temperatura. Com a diminuição do volume dos rios e lagos, os peixes ficam concentrados em áreas menores, onde a circulação da água e a disponibilidade de oxigênio podem ser insuficientes para a sobrevivência dos animais.

O episódio ocorre em meio ao avanço da estiagem no estado. De acordo com boletim da Defesa Civil do Amazonas divulgado neste domingo (15), 165.008 famílias foram afetadas pelo desastre. Atualmente, 50 municípios estão em situação de emergência e outros 12 permanecem em alerta.

Entre os municípios em emergência estão Manaquiri, Manaus, Manacapuru, Tefé, Parintins, Itacoatiara, Coari, Lábrea e Humaitá. A lista também inclui cidades como Alvarães, Anamã, Anori, Autazes, Borba, Careiro, Jutaí, Maués, Novo Airão e Uarini. Já entre os municípios em alerta estão Barcelos, Beruri, Codajás, Iranduba, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

Qualidade do ar

Além dos impactos sobre os rios, a estiagem também ocorre em um período de preocupação com a qualidade do ar e a ocorrência de queimadas. Dados da rede de monitoramento PurpleAir, atualizados às 6h deste domingo (15), apontaram situação severa em Parintins, onde as concentrações de material particulado chegaram a 135 microgramas por metro cúbico na sede e a 145 µg/m³ em outro ponto monitorado.

Outros 12 municípios, entre eles Manaus, Itacoatiara e Maués, apresentaram alerta alto, com qualidade do ar classificada entre ruim e muito ruim. Em 21 cidades, o nível foi considerado moderado. Na capital, a leitura das 6h indicava condição moderada, embora a média das últimas 24 horas tenha variado entre moderada e ruim.

Ajuda humanitária

Para reduzir os efeitos da estiagem, o Governo do Amazonas mantém a Operação Estiagem 2026, com distribuição de alimentos, kits de limpeza e equipamentos para armazenamento de água. Na primeira fase, as ações alcançaram 15 municípios, com a entrega de 4.800 cestas básicas, equivalentes a aproximadamente 96 toneladas de alimentos, além de 3.400 kits de limpeza e 3.060 caixas d’água de 500 litros.

As medidas também incluem o envio de reservatórios e equipamentos para tratamento de água. Em 2026, a Defesa Civil distribuiu 174 kits de purificação por meio do projeto Água Boa, destinados a municípios que enfrentam dificuldades de abastecimento, especialmente em comunidades ribeirinhas.

Entre as entregas realizadas estão 300 caixas d’água destinadas a Presidente Figueiredo e outras 250 para Rio Preto da Eva, acompanhadas de 250 cestas básicas e 250 kits de limpeza. Também foram encaminhados reservatórios para Humaitá e para a Cooperativa dos Agricultores, Pescadores Artesanais, Indígenas, Quilombolas e Extrativistas do Amazonas (Coopam).

Combate às queimadas

A estiagem também exige ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Cerca de 1,5 mil servidores, entre bombeiros militares e brigadistas, atuam na operação estadual, que conta com 18 aeronaves, sendo 16 do Governo Federal e duas do Amazonas.

Entre 1º de junho e 14 de novembro, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou 4.152 ocorrências relacionadas a incêndios urbanos e florestais e atuou no combate a 25.015 focos de incêndio em todo o estado. Desse total, 4.823 foram registrados na capital e 20.192 no interior.

As ações incluem a contratação de 153 brigadistas florestais pelo programa Floresta em Pé, além do monitoramento e da fiscalização ambiental. Entre 1º de julho e 13 de novembro, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) aplicou 763 autos de infração e realizou 723 embargos, que somam 79.247,10 hectares. O valor das multas aplicadas no período chegou a R$ 193,9 milhões.

As operações Tamoiotatá, Amazonas+Verde e Alerta Fogo também integram as estratégias de fiscalização e combate aos incêndios. Enquanto a primeira atua em 13 municípios, a segunda desenvolve ações em 33 cidades. A Alerta Fogo utiliza drones e viaturas equipadas com internet via satélite para identificar o uso ilegal do fogo e apoiar a aplicação de sanções.

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