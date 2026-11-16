ACIDENTE DE TRABALHO

Francisco Rosário da Silva, de 54 anos, caiu de uma altura estimada entre 10 e 15 metros; Samu foi acionado, mas ele não resistiu.

Manaus (AM) – Um trabalhador de 54 anos morreu na manhã desta segunda-feira (16), após cair de uma estrutura enquanto realizava um serviço em uma casa de quatro andares, na rua Simon Bolívar, no Centro de Manaus. A vítima foi identificada como Francisco Rosário da Silva.

De acordo com informações preliminares, o homem trabalhava na parte superior do edifício quando caiu de uma estrutura improvisada, semelhante a um andaime. A altura da queda é estimada entre 10 e 15 metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e realizou os procedimentos de socorro, mas o trabalhador morreu ainda no local.

Testemunhas relataram que Francisco prestava serviços no imóvel havia pelo menos uma semana. Ainda não há informações confirmadas sobre o que provocou a queda.

Entre as circunstâncias que deverão ser esclarecidas estão a possibilidade de o trabalhador ter passado mal ou perdido o equilíbrio enquanto realizava a atividade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

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