POLÍTICA INTERNACIONAL

Simón Levy, que se apresenta como aliado de Trump, afirma que o senador chegou aos EUA após decisão do STF; autoridades não confirmaram a informação

O investidor e ex-secretário de Turismo do México, Simón Levy, afirmou nesta terça-feira (27), em uma publicação na rede social X, que Flávio Bolsonaro teria chegado aos Estados Unidos (EUA). Segundo ele, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, teria liderado a articulação. A alegação também ganhou repercussão após uma reportagem da Reuters reproduzida pela Agência Brasil.

No entanto, nenhuma autoridade oficial do Brasil ou dos EUA confirmou a suposta chegada do senador ao território norte-americano.

“Como relatei há algumas horas, Flávio Bolsonaro chegou em segurança aos Estados Unidos. O cérebro por trás dessa operação é o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Dos Estados Unidos, livre e seguro, Flávio liderará a oposição contra Lula”, escreveu Levy.

A primeira publicação saiu por volta das 15h30. Menos de 30 minutos depois, o empresário divulgou outra mensagem e afirmou que a suposta operação recebeu o nome de “Operação Alba”.

Assessoria não responde sobre suposta viagem

A Agência Brasil procurou a assessoria de Flávio Bolsonaro, mas não recebeu resposta. Além disso, o caso envolve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes do senador à Polícia Federal (PF) e o proibiu de deixar o país.

Flávio divulgou a decisão nas próprias redes sociais. A ordem judicial tramita sob segredo de Justiça e integra uma investigação no STF sobre suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo o senador e o advogado Willer Tomaz.

Segundo a Agência Brasil, a PF cancelou os passaportes de Flávio após o descumprimento da determinação judicial. A situação, portanto, torna ainda mais relevante esclarecer se o senador deixou o Brasil e em quais circunstâncias.

Levy, por sua vez, é empresário e advogado. Ele se apresenta publicamente como aliado próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do movimento político MAGA, sigla em inglês para “Make America Great Again” (“Faça a América Grande Novamente”).

Até o momento, as publicações de Levy não constituem, por si só, confirmação independente da suposta viagem ou da participação de Marco Rubio na articulação.