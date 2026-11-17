Amazonas

A iniciativa da jornalista Islânia Lima volta às aulas gratuitas de iniciação ao jornalismo para crianças, adolescentes e adultos.

Os chamados desertos de notícias, regiões que não contam com cobertura jornalística local regular, representam um desafio para a circulação de informações e a visibilidade de problemas sociais e acontecimentos de interesse público no Amazonas. Para ajudar a mudar essa realidade, o projeto Social “Repórter Cabocla” vai levar quatro aulas gratuitas de iniciação ao jornalismo a comunidades do Amazonas, incentivando os moradores a reconhecer, valorizar e compartilhar as histórias que acontecem onde vivem.

Idealizada pela jornalista Islânia Lima, a iniciativa é voltada para crianças, adolescentes e adultos. A proposta não é formar jornalistas, mas ensinar, de maneira simples e didática, como funciona a profissão e, principalmente, estimular o senso crítico para que os participantes aprendam a observar, questionar e compreender a realidade ao seu redor.

Foto: Arquivo pessoal

Durante quatro horas de aula, em um único dia, os moradores terão contato com noções básicas sobre o que é notícia, como identificar uma boa pauta, realizar entrevistas, fazer perguntas e verificar informações. A intenção é mostrar que tanto os problemas enfrentados pela população quanto a cultura, os costumes, as tradições e as riquezas de cada localidade podem se transformar em notícias de interesse público.

O projeto também pretende incentivar os moradores a atuar como correspondentes comunitários, identificando acontecimentos e compartilhando informações e sugestões de pauta com jornalistas. Dessa forma, histórias que poderiam permanecer desconhecidas terão mais oportunidades de chegar à imprensa, ampliando a circulação de informações e contribuindo para diminuir os desertos de notícias.

Após três edições realizadas, a idealizadora conta que encontrou nas comunidades histórias que merecem visibilidade. “Já realizamos três edições e ouvi histórias dentro das comunidades que rendem boas pautas. Eles vivem dentro da notícia e precisam aprender a ser nossos correspondentes, para a notícia fluir e ajudar a diminuir os problemas e as desigualdades sociais. Além disso, é importante mostrar que nossa profissão é séria, técnica e exige muita dedicação. Precisamos fortalecer o respeito aos jornalistas e ensinar que não somos inimigos, mas amigos das comunidades”, destaca Islânia.

Outro objetivo é aproximar a população dos profissionais da imprensa, mostrando que o jornalismo exige responsabilidade, técnica, investigação e compromisso com a verdade. A iniciativa busca construir uma relação de confiança e parceria, para que os moradores compreendam o trabalho jornalístico e reconheçam a importância de uma imprensa livre e presente na sociedade.

Foto: Arquivo pessoal

As atividades terão linguagem acessível, metodologia básica e exercícios práticos, incluindo a experiência de ser repórter por um dia. Tanto as aulas quanto todo o material didático serão oferecidos gratuitamente, sem cobrança de inscrição ou participação.

Para esta nova etapa, escolas, organizações não governamentais (ONGs) e grupos comunitários sem vínculos políticos poderão manifestar interesse em receber o projeto. Os pedidos deverão ser feitos diretamente à jornalista Islânia Lima, pelo telefone e WhatsApp (92) 98489-8855, entre 20 e 30 de novembro de 2026.

Após o encerramento do prazo, as solicitações passarão por um processo de seleção, no qual serão escolhidas quatro comunidades para receber as atividades. As aulas estão previstas para acontecer entre 20 de dezembro de 2026 e 20 de janeiro de 2027, contemplando crianças, adolescentes e adultos.

Quem é Islânia Lima?

Amazonense, nascida nas barrancas do rio Solimões, em Coari (AM), Islânia Lima é jornalista profissional, formada em Jornalismo, com pós-graduação em Comunicação e Mídias Digitais. Tem 15 anos de experiência, com passagens pelos principais jornais do Amazonas, atuação como repórter socioambiental e assessora de comunicação. Há oito anos participa do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, promovido pela ABRAJI (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), entidade sem fins lucrativos dedicada ao aperfeiçoamento profissional dos jornalistas, à reportagem investigativa, à liberdade de expressão e ao direito de acesso à informação pública. É idealizadora do Repórter Cabocla.

Foto: Arquivo pessoal

LEIA MAIS:

Pully Kambeba toca tambor e maracás no lançamento de Amazônidas em Manaus