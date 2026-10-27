OPORTUNIDADE

Evento no shopping Phelippe Daou reunirá 25 empresas, das 8h às 22h, na zona Norte da capital.

Manaus (AM) – Duas mil vagas de emprego serão oferecidas nesta sexta-feira (30), em Manaus, durante o 4º Megafeirão de Empregabilidade. O evento reunirá 25 empresas, das 8h às 22h, no shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.

A ação é promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com o objetivo de aproximar trabalhadores e empresas e ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho. Entre as participantes estão a Direcional e a Brother’s.

“Estamos preparando mais uma grande ação para aproximar quem precisa de uma oportunidade de quem está contratando. São 2.000 vagas e 25 empresas reunidas em um só lugar, facilitando o acesso da população ao mercado de trabalho. Esse é o compromisso da gestão do prefeito Renato Junior: trabalhar para gerar oportunidades, promover dignidade e melhorar a vida das pessoas”, destacou o secretário.

Documentos necessários

Os interessados devem levar currículo, certificados de cursos, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e documentos pessoais. A lista inclui RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovantes de escolaridade e de residência.

Não é necessário apresentar cópias dos documentos. A organização solicita apenas os originais.

Regras de vestimenta

Os candidatos devem observar as regras de vestimenta para entrar no evento. Não será permitida a entrada de pessoas usando bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas ou chinelos.

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