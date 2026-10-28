ENERGIA

Serviços foram realizados nos 62 municípios entre 19 e 25 de outubro, incluindo instalação de postes, transformadores e podas de árvores.

Entre os dias 19 e 25 de outubro, equipes da Âmbar Energia realizaram mais de 6,1 mil ações de manutenção, correção e ampliação da rede elétrica nos 62 municípios do Amazonas, com foco em segurança e na melhoria da infraestrutura. Foram mais de 3,6 mil ações na capital e 2,5 mil no interior.

Entre os principais serviços estão a instalação de 252 postes e 145 transformadores; manutenções preventivas, como 3.593 podas de árvores e a limpeza de faixas de servidão (áreas ao redor ou abaixo da rede elétrica); e manutenções corretivas, que reparam falhas e pontos danificados da rede. Só no interior, foram 2.274 manutenções corretivas.

O trabalho faz parte da atuação contínua das equipes da Âmbar Energia em campo para manter a rede elétrica mais segura, preparada e confiável, garantindo o fornecimento de energia aos clientes.

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