POLÍTICA

Senador viajou com a família e utilizou passaporte diplomático, segundo registros consultados pelo Metrópoles.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e seus familiares receberam autorização temporária de entrada nos Estados Unidos por motivos humanitários. O grupo chegou ao país na manhã desta quarta-feira (28), após embarcar na Argentina durante a madrugada. Registros da alfândega americana, consultados pelo Metrópoles, apontam que o parlamentar, a esposa, Fernanda, e as duas filhas adolescentes foram admitidos na categoria “DT”, modalidade de liberdade condicional humanitária conhecida como parole.

Esse tipo de autorização é concedido em situações humanitárias urgentes e permite a permanência temporária em território norte-americano. O mecanismo também foi utilizado nos últimos anos para viabilizar a entrada de refugiados ucranianos após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Conforme os registros consultados pelo Metrópoles, Flávio Bolsonaro e os familiares poderão permanecer inicialmente nos Estados Unidos até 27 de outubro de 2027, pelo período de um ano.

Flávio usou passaporte diplomático

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, o senador utilizou o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos. Já na Argentina, de onde partiu durante a madrugada desta quarta-feira, ele teria apresentado o passaporte italiano.

A esposa e as duas filhas viajaram com passaportes brasileiros. Diferentemente do senador, elas não estão sujeitas à determinação da Justiça brasileira para a entrega do documento.

A viagem ocorreu após Flávio Bolsonaro deixar o Brasil sem entregar o passaporte às autoridades, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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